Stroll: „nem venném magamra,” ha kirúgna az apám

Lance Stroll 2017-ben Formula 3 Európa Bajnokság bajnokaként került fel a Forma-1-be, a Williamshez, majd 2019-ben a Racing Point pilótája lett, Esteban Ocont váltva.

Bár 2019-ben csúnyán elmaradt csapattársáról, Sergio Pereztől, a 2020-as szezonban eddig sokkal meggyőzőbben teljesít, sorozatban 4-szer is pontszerző helyen ért be, Ausztriában is technikai hiba miatt esett ki a top10-ből.

Bár eddig elég egyértelműnek tűnt, hogy Sebastian Vettel potenciális Aston Martinos szerződése miatt a szerződéssel szintén rendelkező Sergio Pereznek kellene mennie a csapattól, Lance Stroll nagyon zavarodottnak tűnt akkor, amikor a Ziggo Sport direktbe rákérdezett arra, hogy mit szólna a Perez-Vettel pároshoz.

Stroll most a Channel 4-nek adott interjújában mondta el, nem történne nagyon semmi a részéről, ha az apja úgy dönt, kirakja a Forma-1-es csapatuktól.

„C’est la vie. Van egy munkakapcsolatunk, és van az apa-fia kapcsolatunk. Ha elveszítem a helyemet a csapatnál, nem venném magamra. A biznisz az biznisz, néha így kell lennie” – mondta a még mindig csak 21 éves Stroll, számolt be a PlanetF1.

„Elfogadnám, hogy ez így alakult, és továbblépnék, hogy újabb kihívásokkal nézzek szembe.”

„Nagyon jó kapcsolatunk van, nem avatkozik bele túlságosan az életembe, és meghagyja a személyes teremet” – mondta Stroll az apjáról. „A pálya mellett mindent megtesz, hogy a lehető leggyorsabb legyen az autó, és a legjobb embereket igazolja le.”

„Nagyon jó csapatot alkotunk már évek óta, és most egy nagyon jó időszakban vagyunk.”

„Én is hallom a sok pletykát, és ezt hallgattam eddig egész életemben, úgyhogy megmaradok csak a kis személyes körömben, azokkal, akik igazán számítanak, a többi csak háttérzaj. A pályán a tetteim beszélnek majd.”

„Az elvárások csak megalapoznak a csalódottságnak, ha valami nem jön össze, ezért igyekszek mindig tiszta fejjel gondolkozni” – mondta Stroll arról, hogy nagyobb-e a nyomás most rajta, hogy az RP20 ennyire versenyképes.

Strollt azt sem nagyon hozná zavarba az elmondása szerint, ha a csapattársa jövőre Sebastian Vettel lenne.

„Majd idővel meglátjuk. Én csak a legjobb munkát akarom végezni a garázsnak ezen az oldalán, és akárki lesz a csapattársam, csak egy újabb ellenfél lesz, én pedig a legjobbak ellen akarok harcolni, hogy a legjobbat hozzam ki magamból. Majd meglátjuk, mi történik, de én csak a saját munkámra fókuszálok.”

