Stroll nagyon dühös Vettelre, aki érthetetlen hibát vétett

A Racing Point ma szépen termelhetett volna az Olasz Nagydíjon, ám be kellett érniük egy 7. hellyel, amit Sergio Perez gyűjtött be a mezőny végéről indulván. A másik autóval Lance Stroll igen jó helyzetben volt, de jött Sebastian Vettel két hibája, amiből a második a társát is érintette, ráadásul röviddel azután ő is büntetést kapott a Toro Rosso leszorításáért, ami nem volt szándékos.

„Igencsak dühös vagyok amiatt, ami történt, hogy őszinte legyek. Olyan helyzetben volt, amiben nem szabadott volna. Egyszerűen agresszív módon akart visszatérni a pályára, míg nekem már nem volt lehetőségem arra, hogy elkerüljem, ami nagyon rosszul jött ki... Láttam a sárga zászlót, aztán ott volt a pálya közepén és megindult, miközben jöttem. Ilyen helyzetben ezt nem teheted meg, és sokba is került.”

„Ezt követően valahogy visszatértem én is a pályára, amikor már semmit sem tehettem. Nem tudtam mit tenni. Ez egy újabb szerencsétlen eset volt, ami után büntetést kaptam. Sajnálom, mert ez egy több mint jó futam lehetett volna számomra. Nagyjából ugyanazt a büntetést kaptam, mint Vettel. Katasztrofálisra sikeredett a dolog.”

Lance Stroll, Racing Point RP19, Sebastian Vettel, Ferrari SF90 spins, Fotó készítője: Andy Hone / LAT Images

„Hogy őszinte legyek, nem igazán láttam Pierrt. Nem volt meg a láthatóság a jobb oldalon, így csak próbáltam visszatérni azt ideális ívre. Ezt követően már csak azt hallottam, hogy büntetést kaptam. Nagyon dühös vagyok, hogy ez így alakult. Nyilvánvalóan a jelenlegi autóknak a láthatóság az egyik gyengeségük a volán mögül, és sokszor tényleg nem tudsz mit tenni. Ilyenkor csak tippelni tudsz.”

„Nagyon erősnek tűntünk előtte, és szerintem elérhető lehetett volna a lehető legjobb helyezés is a középmezőnyből. Addig a pontig rendben voltak a gumik, a tempó és minden más is. De ezt is csak azt mutatja, hogy milyen gyorsan megváltozhatnak a dolgok. Most már csak Szingapúrra akarok koncentrálni, ahol a nagyobb frissítésünkkel szép eredményt érhetünk el, de ma valóban sok pontot buktunk.”

„Tényleg nem tudok mint mondani, csak azt, hogy Seb nagyon agresszíven jött vissza, én pedig annyira óvatos voltam, amennyire csak tudtam a sárga zászlóval, de ő szó szerint blokkolta a pályát, ahogy visszatért. Megpróbáltam elkerülni őt, de belém hajtott és onnan még több problémám lett. Ilyen a verseny, ami néha nem fair.”

