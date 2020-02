Stroll jónak érzi a Racing Point-Mercedest, de nem jósolgatna

Immáron a top-csapatok is úgy nyilatkoznak aRacing Point új autójáról, mely adott esetben akár számukra is kihívást jelenthet. Az istálló azonban kritikákat is kap, amiért lemásolta a tavalyi Mercedest, és lehetséges, hogy páran óvást nyújtanak be ellenük.

Az ötödik tesztnapon Lance Stroll ült a volán mögött, és a kanadai a harmadik időt rakta össze, nem messze Pierre Gaslytől és Sebastian Vetteltől, akik egy sokkal gyorsabb keveréken voltak odakint a leggyorsabb körükön.

Stroll szerényen fogalmazott, és nem akart kitérni arra, hogy a riválisok szerint a középmezőny elején állnak, akár nagy előnnyel. Ez pedig azt jelentheti, hogy pályafutása messze legjobb gépét kaphatja meg a nagy szabályváltozások előtt.

„Ez egy jó nap volt, sokat teszteltünk, és a csapat jó munkát végzett. Eddig ez egy jó felkészülés számunkra az új szezonra. Tavaly más volt a helyzet a sok változás miatt, így most minden ideálisabb, könnyebb. Kiváló munkát végeztünk, és számomra ez már a második év a Racing Pointnál, ami könnyebbé teszi a dolgokat.”

„Ugyanakkor még mindig nagyon nehéz tudni, hogy hol tartunk... Ha megnézzük, mindenki azt nyilatkozza, hogy az autója gyorsabb, mint a tavalyi, több a tapadás és így tovább. Minden évben gyorsabbá válnak az autók, és ez most sincs másképp. Nehéz tudni, de most talán mindenki még közelebb van egymáshoz.”

Lance Stroll, Racing Point RP20 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„A saját munkánkra koncentrálunk, de mint mondtam, nem tudom, hogy mi vár ránk Ausztráliában. A legfontosabb az, hogy később is jól teljesítsünk, ne csak mondjuk Melbourne-ben. Sok a kérdőjel, nem tudhatjuk, hogy mennyire vagyunk gyorsak.”

„Az érzések azonban pozitívak, és a csapat valóban remek munkát végeztek, kezdve a mérnökökkel, a tervezőkkel és így tovább. Egy jó alapunk van a folytatásra, és remekül is érzem magam az autóban. Ez egy gyorsabb autó, mint a korábbi, de mint mondtam, ebben nincs meglepetés, mert a szabályok stabilak maradtak, és mindenki előrébb tudott lépni.”

„Van még egy napunk, így igyekszünk kihasználni a lehetőséget, és ebben a pozitív módban folytatni. A tesztjeink jól alakulnak, folyamatosan dolgozhatunk az autón, és az jól reagál a változtatásokra. Ennél többet azonban nem lehet tudni.”

