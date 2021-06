Stroll: ijesztő volt egy pillanatig, de legalább az autó jól megy

Hiába indult a 19. helyről, a kanadai a kemény gumikon rajtolva egy idő után már az ötödik helyen haladt, és jó esélye lett volna a pontszerzésre, mielőtt a bal hátsó Pirellije 300 km/h fölötti tempónál megadta magát, így Stroll pillanatok alatt a falban kötött ki.

Sérülés nem történt, de így sem távozhat örömmel Bakuból, hiszen míg őt kétszer balesetezett, Sebastian Vettel történelmet írt, és megszerezte az Aston Martin történetének eddigi legjobb Forma–1-es eredményét.

„Abban a pillanatban ijesztő volt, de semmit sem találtam el keményen, szóval igazából csak frusztrált vagyok. Jó volt a tempónk. Addig a pontig szerintem jól álltunk, nagyon hosszan mentünk, és mögévágtunk pár autónak, szóval ezért is kár érte.”

Még több F1 hír: Így reagált Webber Hamilton elfékezésére (videó)

„Kihívásokkal teli hétvége volt, de azért vannak jó dolgok is, főleg a versenytempónk, és persze ott van Sebastian dobogója is.” Az Aston Martin most a Pirellivel együtt a válaszokat keresi. A csapatvezetőjük, Otmar Szafnauer is kettős érzésekkel távozik.

„Lance önhibáján kívül esett ki, miután igazán szépen tört előre a kezdeti körökben. Hamar a pontszerzők közé került, működésre bírta volna a mögévágást, és kiválóan autózott a keményeken, mielőtt ilyen látványos módon lett volna vége mindennek.”

Vettel kapcsán viszont természetesen örömét fejezte ki. „Összességében mindkét versenyzőnk megmutatta, hogy van elég tempó az autóban ahhoz, hogy a középmezőny elején legyünk, és mindketten ezt is akarják elérni, ahogyan haladunk előre a szezonban.”

Webber vicces reakciója Hamilton hibája láttán