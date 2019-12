Stroll igyekszik maga mögött hagyni williamses időszakát

Lance Stroll még 2017-ben kezdte F1-karrierjét a Williams színeiben, első évében még néha pontszerző is tudott lenni, azonban 2018-ban egy nagyon gyenge autóval mindössze hat pontot tudott összegyűjteni.

Még több F1 hír: Stroll szerint jövőre derül majd ki igazán, mit tudnak

El is jött a britektől, akik 2019-ben még rosszabbul is szerepeltek, mint előtte, és leszerződött a Force India romjain alakult Racing Pointtal, amelynek tulajdonosa apja, Lawrence Stroll. Itt jobban is ment neki, Németországban negyedik lett például. A kanadai versenyző így látja hullámvasútszerű karrierjét:

„Szerintem a pozitívumokra kell összpontosítani. Jó pár fénypontom volt, amikre máig emlékszem, és igyekszem ezeket megőrizni. Emellett pedig volt pár rázós szezonom is, a tavalyi például hatalmas kihívás volt számomra.”

„Azonban még mindig nagyon fiatal vagyok, és ez mind történelem már. Arra kell figyelnem, mi áll előttem, márpedig hatalmas potenciált látok a csapatunkban, és nagyon izgalmas szezonra számítok jövőre.”

„Szóval erre tekintek igazából, és nem rágódom a múlton. Nincs rá semmi okom, ami történt, az megtörtént, de ez már történelem, csak az számít, hogy mi történik a jövőben.”

Lance Stroll, Racing Point RP19, Sergio Perez, Racing Point RP19, Nico Hulkenberg, Renault R.S.19 Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images

A pilótát arról is megkérdezték, melyek azok a szempontok, amelyekben fejlődnie kell csapattársához képest, ő pedig az időmérőket választotta – ami logikus, hiszen ezeket masszívan dominálta a mexikói:

„Nagy általánosságban véve Sergio az időmérőkön előnyben volt, szóval ez mindenképpen egy olyan terület, amit fejlesztenék jövőre. Idén a legtöbb alkalommal megvert engem, szóval ezen mindenképpen van mit dolgozni.”

„Emellett pedig a tapasztalat is belejátszik, elvégre ő már régóta a csapatnál van. Nekem más a vezetési stílusom, a hozzáállásom, ilyenek, és hogy ezt a lehető legjobban kihasználhassam, vannak még dolgok, amiket szeretnék javítani, hogy jövőre jobb formában térjek vissza, Nagyjából ez minden.”