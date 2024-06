Stroll ezért nem akarja még bedobni az F1-es törülközőt

Stroll régóta ellentmondásos figurája a Forma–1-nek, ennek egy részét pedig saját magának köszönheti, míg a másik felét tulajdonképpen örökölte. Mivel édesapja, Lawrence Stroll milliárdos üzletember, így Lance-nek mindenből a lehető legjobb jutott az F1-ig vezető úton, a publikum pedig hamar fizetős versenyzőként könyvelte őt el.

És mivel a királykategóriában csupán 20 ülés érhető el, és emiatt sok ígéretes versenyző sosem kapja meg a lehetőséget, Stroll felemás teljesítményei és a sajtóhoz való hozzáállása nem igazán segített változtatni azon a véleményen, hogy neki talán nem itt lenne a helye.

A 2025-ös pilótakeringő során azonban ismételten nem igazán kerül szóba a neve, hiszen mindenki biztosra veszi, hogy mivel édesapja csapatában versenyez, ezért lényegében bérelt helye van az Aston Martinnál, ameddig csak versenyezni akar.

De meddig akarja még ezt csinálni? Talán nem elrugaszkodott azt gondolni, hogy az F1-es középmezőnyben töltött hosszú évek rossz hatással lehettek a motivációjára, Stroll viszont tagadja, hogy csökkent volna az érdeklődése a sorozat és a versenyzés iránt.

Ráadásul az édesapja éppen most próbál szupercsapatot építeni az ultramodern silverstone-i gyárukban, miközben nemsokára jönnek a 2026-os szabályváltozások és a Hondával való gyári szintű együttműködés, szóval Stroll saját elmondása szerint butaság lenne most kiszállni az egészből.

„Elképesztő látni, milyen messzire jutottunk csapatként az elmúlt öt év során. Van egy lenyűgöző létesítményünk, ahová tavaly költöztünk be. Az utóbbi pár évben a kirakós számos darabkája került a helyére. A rengeteg tehetség ember mellett, akik eddig is Silverstone-ban dolgoztak, sok új tehetség is érkezett vagy érkezni fog, ami még izgalmasabbá teszi ezt a projektet” – mondta Stroll.

„2019-ben még 350-400 emberünk volt, most viszont már közelítünk az 1000-hez. Szóval mindenképpen elkötelezett és izgatott vagyok amiatt, hogy a projekt részese lehetek. Fejben egyértelműen arra gondolok, hogy hosszú távon maradok.”

Az a tény, hogy neki nem kell úgy küzdenie az üléséért, mint sok másik versenyzőnek, szintén sokak szemét szúrja. Akárcsak a teljesítményei, melyek között olykor megmutatkozik, hogy képes nagyszerű dolgokra, képes gyors lenni, de máskor meg az Aston Martin potenciáljához képest is alulteljesít.

Érdekes módon viszont, ha megnézzük a hétvégék során a versenyzők által elért leggyorsabb kört, akkor Stroll átlagos lemaradása csak 0,233 másodperc Fernando Alonsóval szemben, ez a különbség pedig kisebb, mint például Sergio Perez, Daniel Ricciardo vagy Carlos Sainz esetében.

Ettől persze még a tabella nem hazudik, hiszen Stroll úgy vág neki a kanadai hétvégének, hogy csak 11 pontja van, míg Alonsónak 33. Ez pedig abból a szempontból problémás lehet, hogy az Aston idővel szeretne a bajnoki címekért harcolni, de hasonlóan mondjuk a Red Bullhoz, a pilóták közötti komoly eltérés gondot okozhat nekik ebből a szempontból.

Ő maga viszont amondó, hogy rendkívül versengő személyiség, és ugyanannyira utál küszködni, mint bárki más. „Szeretem azt látni, hogy nagyon jól teljesítek. Én vagyok az első személy, aki keményen bánik magával, ha a dolgok nem alakulnak jól, és még mindig izgatott és boldog vagyok egy remek nap után.”

„Ez az érzés pedig továbbra is arra sarkall, hogy folytassam és nyomjam tovább. Utálom, ha rossz napom van, ahogy mindenki más is a paddockban. Teljes mértékben.”

Ettől függetlenül vélhetően sosem fogja tudni lemosni magáról azt a negatív képzetet, amely kialakult róla az évek során, de ha a pályán meg tudja mutatni, hogy még mindig elhivatott és gyors, akkor igazából mindegy, mit gondol róla a külvilág vagy a sajtó. A szavaiból pedig kivehető, hogy egyelőre esze ágában sincs teniszütőre cserélni az F1-es kormányt vagy golfütőre a sisakját.

