Stroll elismerte, az Aston némileg vesztett a versenyképességéből Ausztráliában

Ezzel a megállapítással pedig az istálló kanadai pilótája, Lance Stroll is egyetért. Ő ugyan a negyedik pozícióban fejezte be az Ausztrál Nagydíjat, de ehhez azért komolyabb mázli is kellett, miközben a futam legnagyobb részében Pierre Gaslyt és Carlos Sainzot üldözte.

A közvetlen élmezőnyben eközben annyi változás történt, hogy Fernando Alonso most nem a második erő volt a Red Bull mögött, hanem csak a harmadik, miután a Mercedesnek látszólag volt némi tempóelőnye hozzájuk képest.

„Nem gondolnám, hogy annyira gyorsak voltunk most, mint az első pár viadalon. Az Alpine valójában igen jól ment itt, hiszen előttem voltak, Carlosnak is erős versenye volt, és nem hinném, hogy most nálunk lett volna az előny. Ennek ellenére azért egész hétvégén stabilak voltunk, és remek eredményt értünk el” – fogalmazott Stroll.

Még az Ausztrál Nagydíj előtt a fiatal pilóta azt is elismerte, hogy az elvárások már magasabbak csapaton belül, mint a szezon kezdetén. „Igen, persze. Ilyen a sport természete, amikor olyan autód van, amellyel a dobogón tudsz végezni és be tudsz jutni a legjobb ötbe. Tavaly még mondjuk elégedettek voltunk egy nyolcadik, kilencedik hellyel, most viszont ez már nem elég.”

„Így megy ez. Jobb lesz az autó, többet akarsz kihozni belőle, hogy még erősebb eredményeket érhess el, és most ez a célunk. Idén jó pozíciókért harcolunk, az autó pedig nagyszerűnek érződik.” Ami pedig a személyes oldalt illeti, Stroll arról is beszélt, hogy még mindig próbál felzárkózni, miután a szezon kezdete előtt kerékpáros balesetet szenvedett.

„Folyamatosan fejlődök, igyekszem megérteni az autó határait. Emellett a csuklóm terén is fokozatosan visszatér a magabiztosságom. Alig egy hónap telt el a baleset óta, és még mindig fáj. Ott van az elmémben, de nem lehet kifogás. Az viszont biztos, hogy még mindig keresem magam az autóban, és igyekszem megtalálni a sebességet.”

Az Aston Martin természetesen mindent megtesz annak érdekében, hogy a folytatásban is fent tudják tartani ezt a jó formát, a következő futamtól kezdve pedig érkeznek is a fejlesztések.