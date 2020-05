Stroll egy nagyon versenyképes Aston Martin F1-es csapatra számít 2021-ben

Lawrence Stroll már nagyon régóta tervezte az F1-es belépést. A lehetőséget azonban csak nemrég kapta meg erre, amikor a Force India komoly anyagi gondokkal küszködött. A kanadai milliárdos volt a megmentő.

A csapatból Racing Point lett, és egyik pillanatról a másikra az alakulat anyagi helyzete stabillá vált. Azóta számos fejlesztés történt a gyárban, és sok új dolog várható. A cél az, hogy top-csapat legyenek, amihez a következő lépés az Aston Martin megérkezése volt.

A brit autómárka jelenleg a Red Bull Racing mögött állt, de hamarosan fordul a kocka, és a Racing Point-ból Aston Martin F1 Team lesz. 2021-től gyári csapatként tér vissza a világhírű brand, miután Stroll bevásárolta magát a vállalatba.

Lawrence Stroll, Owner, Racing Point, and Andreas Weissenbacher, CEO, BWT, on the grid

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images