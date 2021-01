Stroll dobogós helyezésekhez segítené a fiát

Lawrence Stroll nagy terveket szövöget a Forma-1-ben az Aston Martinnal. Sebastian Vettel szerződtetése, valamint az új névadó szponzor, a Cognizant bejelentésével tisztán látszik, hogy a kanadai milliárdos közelebb kíván kerülni a sorozatban évek óta domináns teljesítményt nyújtó Mercedeshez. Most azt is elmondta, hogy fiára is rettentő büszke.

„Lance tavalyi teljesítményén a pályán rendkívül lenyűgöző volt, különösen egy 21 éves versenyzőtől. Rajtelsőséget szerzett Törökországban esős körülmények között. Mindannyian tudjuk, hogy esőben sokkal több múlik a pilótán. Továbbá harminc körig vezette a versenyt, amíg az első szárnya el nem tört” – mondta el gondolatait Lawrence Stroll a BBC-nek.

„Ezt követően elért két dobogós helyezést, és volt néhány balszerencsés pillanata is, például Mugellóban. Talán az is dobogós helyezéssel végződhetett volna” – folytatta Stroll, aki reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy jövőre még több jó eredmény elérését teszi majd lehetővé az Aston Martin.

„Ahogy a legtöbb apa kívánja a fiának, szeretném, ha a legjobbat hozná ki magából egészen addig, amíg boldoggá teszi. Tavaly volt egy erős autónk, idén azonban még nagyobb lelkesedéssel és motivációval rendelkezünk az Aston Martinnal való együttműködés miatt. Több emberünk és egy új gyárunk is van. Lance a tavalyi teljesítménye alapján idén is jól szerepelhet.”