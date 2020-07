Stroll az óvásról: A srácok kiváló munkát végeztek, ennyi az egész

Mint ismeretes, a Renault hivatalos óvást nyújtott be a Racing Point 2020-as autója, az RP20 ellen, míg a Racing Pointnak természetesen az a véleménye, hogy teljesen szabályos a kocsijuk, amelynek tempója a két osztrák versenyhétvégén meglehetősen erősnek bizonyult.

Az istálló két pilótáját, Sergio Perezt és Lance Strollt arról kérdezték meg, hogy szerintük szabályos-e az autójuk, kettejük közül pedig először Perez adott választ a kérdésre.

„Igen, egyértelműen szabályos. Először is, szeretnék gratulálni mindenkinek, akik fantasztikus munkát végeztek az idei autónkkal. Azt gondolom, hogy ezek az évek, de főleg az utóbbi évek óriási kihívást jelentettek a csapatnak, rengeteg nehézségünk volt, többek között pénzügyi gondjaink is voltak.”

„De azt mindig is tudtuk, hogy nagy potenciál van ebben a csapatban, amit korábban nem tudtunk felszínre hozni. Most viszont komoly dicséretet érdemelnek a gyári munkásaink és azok, akik otthonról dolgoznak a csapatnak. A pályán lévő alkalmazottak is kiváló munkát végeztek, és teljesen biztos vagyok abban, hogy az RP20 100 százalékig szabályos.”

A csapattulajdonos Lawrence Stroll fia, Lance is ugyanazt gondolja, mint Perez, tehát magabiztos azt illetően, hogy teljesen szabályos a gépük.

„Ugyanazt kell mondanom, mint amit Checo mondott. A gyárban mindenki hihetetlen munkát végzett a tél folyamán, remek versenyautót építettek, és meg tudtuk mutatni a két ausztriai hétvége során, hogy nagyon gyorsak vagyunk.”

„Ez kiváló érzés volt, és szeretnénk fenntartani ezt a lendületet a szezon további részében is, hiszen jól tudtuk kezdeni az évet. A Renault óvása csalódást keltő, mert emiatt már a szezon elején dráma van, azonban 100 százalékosan magabiztos vagyok azt illetően, hogy szabályos az autónk.”

A csütörtöki sajtótájékoztatón az a kérdés is felmerült, hogy jogosnak érzik-e azt a kritikát, mely szerint ők a „pink Mercedest” vezetik, vagy úgy gondolják-e, hogy csak a frusztráltság beszél a riválisaikból, amiért az ő kocsijuk nem sikerült jobban.

„Nem igazán tudok semmit sem hozzáadni az első válaszomhoz. Az nem kérdés, hogy az autónk nagyon hasonlít a Mercedes autójához, de számomra az a legfontosabb dolog, hogy ne vegyük el az érdemet a gyárban dolgozó srácoktól, a technikai igazgató Andrew Greentől és a csapatától.”

„Elképesztően nagy kihívást jelentő időszakokat éltünk át, nagyon jól teljesítettünk minimális erőforrásokat felhasználva, és szerintem a csapat szempontjából az a következő logikus lépés, hogy elkezdünk felfelé haladni.”

Stroll pedig ismét alátámasztotta csapattársa szavait: „Szerintem Sergio elmondta, mi a lényeg. Andrew Green és a gyárban dolgozó alkalmazottak kiváló munkát végeztek az autó megépítésében, és ezt senki nem veheti el tőlünk. Szerintem természetes, hogy óvást nyújtottak be, és hogy vannak rossznyelvű vélemények arról, hogyan építettük meg a kocsinkat, de őszintén azt gondolom, hogy a srácok kiváló munkát végeztek, ennyi az egész.” – mondta a kanadai.

Az utóbbi időben sokat hallani arról, hogy 2021-ben Vettel érkezhet a Racing Pointhoz, ma pedig Perez jelentette ki, hogy szerződése van a csapattal.