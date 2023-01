Stroll: Alonso még többet fog kihozni belőlem...

Az Aston Martinnál fix helye van Lance Strollnak, aki azonban pontosan tudja, hogy a csapat érdekében a maximumon kell teljesítenie, és azzal, hogy Fernando Alonso ott lesz mellette, minden adott lesz, hogy kihozza magából a legjobbat.

A kanadai ugyanis úgy gondolkodik, hogy egy jó csapattárs mindig extra motivációt vált ki a másik pilótából, így igyekszik erőt meríteni abból a nyomásból, amit Alonso jelenléte okoz.

„Azt hiszem, mindig egy olyan srácot akarsz csapattársadnak, aki a csúcson van. Ez azt jelenti, hogy te magad is rákényszerülsz arra, hogy a legjobb formádat mutasd, és fordítva is igaz, így ő is többet hoz ki magából.”

„Ha nem hozod ki magadból a legjobbat, nem dőlhetsz hátra és nem pihenhetsz. Meg kell erőltetned magad és keményebben kell dolgoznod. Azt hiszem, végső soron azt akarod a csapattól, hogy tudják, a srácok hajtják egymást, és mindig mindent kihoznak az autóból és a csomagból.”

Stroll azt mondja, nem ismerte annyira jól Alonsót, mielőtt az Aston Martinhoz érkezett volna, mivel nem sokszor kerültek kapcsolatba, de eddig élvezi a vele történő közös munkát.

„Egy kis időt töltöttünk együtt, csak beszélgettünk a sofőrparádékon, meg minden” – emlékezett vissza a kanadai a Motorsport-total.com hasábjain. „Ő egy kedves srác és egy nagyszerű versenyző, egy nagyszerű tehetség. Mindig érdekes és izgalmas, amikor valaki, mint ő vagy Seb [Vettel] érkezik a csapathoz, akinek más elképzelései vannak, vagy máshogy vezet, és talán más dolgokat akar az autóban.”