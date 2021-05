A TV-s kamerák kétszer is elcsípték, ahogyan Stroll hibázik ugyanazon a helyen, ahol Charles Leclerc szombaton összetörte Ferrariját az időmérőn. A második alkalommal ráadásul a belső szalagkorlátnak is nekiment, az pedig, ahogyan Leclerc vagy anno Verstappen esetében is láthattuk, általában azt szokta eredményezni, hogy valaki a sikán külső falában találja magát.

A kanadai azonban túlélte törés nélkül az incidenst, és egy szokatlan taktika révén a 13. helyről egészen a nyolcadikra jött fel, ezzel bebiztosítva a kettős pontszerzést az Aston Martinnak, hiszen Sebastian Vettel az előkelő ötödik pozícióban ért célba.

Még több F1 hír: A Ferrarinak fel kellett volna adnia a pole-t? Brawn szerint ez nem ilyen egyszerű...

„Egy kicsit szétráztam az agyam! Meg is lepődtem. Azt hittem, hogy a napomnak igazából vége is a második eset után” – mondta Stroll a Motorsport.com-nak, amikor a kerékvetős mutatványairól kérdezték.

„Az elsőt még valahogy sikerült megmentenem, de a másodiknál a belső oldalon is ütköztem. Normális esetben, amikor ez történik, akkor mindannyian tudjuk, hogy hogy szokott végződni, ezért elég boldog voltam. Felhasználtam a dzsókerem, azt hiszem.”

Stroll azt is bevallotta, hogy aggódott a kemény gumin való kezdés miatt, mert azt volt a legnehezebb felmelegíteni. „Nem volt ideális. Ettől még azért egészen jól rajtoltam. A lágyon futók pedig nem igazán húztak el előlem. Végül tehát nem volt olyan rossz vagy olyan nehéz, mint amire előzetesen számítottam.”

„A mi versenyünk szerintem az 50. és a 60. kör között volt a keményeken, amikor reménykedtünk egy biztonsági autóban vagy valami másban. Aztán sikerült mögévágni a többieknek, Ocont és Giovinazzit is tempóból hagytuk le.”

„Nem vártam ezt a verseny előtt. Arra számítottam, hogy jó tempójuk lesz a második etapon, és hogy talán egy Safety Carból vagy valami másból tudunk csak profitálni. Végül azonban csak gyorsak voltunk. Sikerült tempóból megoldani” – mesélt versenye legfontosabb szakaszáról a kanadai pilóta.

Az eredménynek ettől függetlenül örült, de azt is tudja, hogy a többiek botlására is szükség volt ahhoz, hogy ennyire előre tudjon jönni. „Szerintem remek nap volt ez számunkra. Ettől függetlenül a többiek is nagyon erősek, és mindenképpen előnyünk származott abból, hogy néhány másik fickónak gondja akadt, Leclerc, Bottas, de még Hamilton sem ott végzett, ahol szokott.”

„Még mindig kell lépéseket tennünk előre. Ha folyamatosan pontokat akarunk szerezni, és az elejében akarunk harcolni, akkor még van min dolgozni” – zárta gondolatát az Aston Martin versenyzője.

Binotto nagyra értékelte, hogy Leclerc a csalódása után is ott volt a dobogós ceremónián