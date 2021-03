Stroll a koronavírusról: „Alábecsültem a következményeit...”

Lance Stroll a tavalyi idényben kénytelen volt kihagyni egy futamot, mivel pozitív tesztet produkált koronavírus okozta megbetegedésre. A Racing Point így Nico Hülkenberg segítségét kérte, aki a szezon során három alkalommal is szerephez juthatott a pilótákat sújtó fertőzések miatt.

A fiatal kanadai pilóta a kihagyást követően Portugáliában térhetett vissza az autó volánja mögé, ám a verseny nem tartott sokáig a számára, egy ütközés után kénytelen volt kiállni. Később Imolában a gyengének mondható 13. helyen fejezte be a versenyt, utólag pedig kiderült, hogy a koronavírus utóhatásai fizikálisan és mentálisan is nagyon megterhelték.

„A COVID kivett engem a Német Nagydíjról, és vélhetően egy kicsit még hatással volt a következő két futamra” – mondta el Stroll az Aston Martin autóbemutatóján. „Fizikálisan nincs energia, és mentálisan sem a legjobb.”

„Azt hiszem, alábecsültem, hogy a vírus mekkora terhet rak rám, és fizikálisan is megküzdöttem ezeken a versenyeken” – tette hozzá a kanadai, aki Törökországban nyerte vissza végleg a formáját, ahol remekül teljesített.

„Ezután a kemény szakasz után újra formában voltam Törökországban, szóval kezdtem visszanyerni a tempómat. De nagyon sok világbajnoki pontot veszítettünk el, szóval sok dolog van, amit meg tudunk tanulni ebből a tapasztalásból.”

„Pozitívumként elmondható, hogy sokkal erősebben fejeztük be a szezont, de úgy gondolom, hogy az év vége felé sokkal erősebb volt a verseny is. Nem ugyanaz, mint a szezon elején, amikor gyakran a negyedik és az ötödik helyen végeztünk az autókkal, vagy néha még annál is jobban.”

