Stroll: 12 napja még járni se tudtam és a kezeim se mozogtak, erre most…

Miközben már a tesztek óta mindenki Fernando Alonsóról és az ő nagyszerű teljesítményéről beszél, azért talán érdemes kalapot emelni márkatársa előtt is, aki a három tesztnapot kihagyva csak most pénteken ült be először éles körülmények között az AMR23-ba, és a végén a nyolcadik tudott lenni a kvalifikáción.

Mindezt úgy, hogy pénteken még a rádióban arra panaszkodott, hogy nem tudja megfelelően használni a kezét a lassú kanyarokban, és még az autóból való kiszálláshoz is inkább segítséget kért, hogy ne terhelje túl a műtött csuklóját, amelyben nem mellesleg csavarok vannak.

Ennek fényében nem meglepő, hogy Stroll elmondása szerint előre aláírta volna ezt az eredményt, hiszen a baleset után nem sok esélyt látott arra, hogy egyáltalán ott lehet a szezonnyitón. Fájdalmai persze még vannak, de az Aston jó tempója némileg enyhíti mindezt.

„Ha valaki csak egy százalék esélyt kínált volna arra, hogy itt lehetek, akkor elfogadtam volna! 12 napja volt a műtétem, és két hete történt a baleset. Nem tudtam mozgatni a kezeimet, nem tudtam járni, a jobb lábamon a nagy lábujjamat is eltörtem, a fény tehát nagyon messze volt az alagút végén. Szóval nagyon örülök annak, hogy itt lehetek.”

Persze azért a 100 százalékos önmagától még messze van, de elmondása szerint már kezdi felvenni a ritmust és a testében is jobban bízik. „Egyre több időt töltök az autóban, kezdem érezni a ritmust, a különböző beállításokat. A végén már egészen jó volt minden.”

A verseny persze egy másik kávéház lesz, hiszen ott másfél órán keresztül kell majd terhelnie a sérült csuklóját, de szerinte nem lesz gond, mivel napról napra jobban érzi magát. A futamot tekintve Stroll pedig bízik az Aston erős versenytempójában, így szeretne jó eredményt elérni.

Alonso, aki az ötödik helyen zárta az időmérőt, pedig a dobogós helyezést vette célba, és figyelembe véve a pénteki hosszú etapok, ez nem is tűnik annyira elrugaszkodott álomnak.