Stratégiai elemzés – milyen lehetőségei vannak a csapatoknak?

Chris Medland az F1.com-on fejtegette, hogy mire számíthatunk a mai viadalon, ahol ugye az idei szabályoknak megfelelően már mindenki szabadon választhat gumit, és kíváncsian várhatjuk, hogy lesznek-e eltérő elgondolások.

A stratégiát persze számos tényező fogja befolyásolni, de az biztos, hogy a hőség és a gumikopás lesz a legfőbb, ez utóbbival pedig többeknek meggyűlhet majd a baja.

Alapvetően arra lehet majd számítani, hogy a 66 körös futamot a legtöbben vélhetően majd két kiállással szeretnék teljesíteni, bár akár a három csere is működhetne, azt viszont itt muszáj figyelembe venni, hogy Barcelonában továbbra is nehéz előzni, új autók ide vagy oda.

Mindez pedig arra sarkallhatja a legtöbbeket, hogy megpróbálják két bokszkiállással teljesíteni a távot. A mezőny nagyobbik része minden bizonnyal a közepes gumikat választja majd az első etapra, de a hátrébbról kezdők közül valaki bevállalhatja a keményet is.

Az is fontos szerepet fog még játszani a taktikákban, hogy kinek milyen abroncsai maradtak a versenyre. Ebből a szempontból az első hét helyezett jobban áll, hiszen nekik két vadonatúj közepes szettjük maradt még, ami azt jelenti, hogy ők egy 20-25 körös első etap után kijöhetnek egy másik szett közepesért, majd pedig a végén akár lágyon is befejezhetik a nagydíjat.

A lágyakkal ugyanakkor nagyon vigyázni kell majd, mert a nagy hőség és az abroncsokat jelentősen megterhelő vonalvezetés miatt azok nem fogják sokáig bírni, és ezt már a pénteki gyakorlások során is láthattuk.

Emiatt jöhet be a képbe a kemény, amelyet a középső szakasz alkalmával többen is választhatják, ezzel elnyújtva azt az etapot, hogy a végén minél kevesebb körre kelljen feltenni a lágyakat.

Mindezek ellenére viszont akár az is előfordulhat, hogy valaki mégis a lágy Pirelliken kezd, hogy a rajtnál tudjon pozíciókat nyerni, ami fontos lehet ezen a helyszínen a már korábban említett előzési nehézségek miatt.

Charles Leclerc például arról beszélt az időmérőt követően, hogy ő a Q2-ben szándékosan csak egy új lágy szettet használt, mert egyet tartalékolni akart a versenyre, ami akár azt is előrevetítheti, hogy ő ezen a keveréken akar majd rajtolni.

Ez nyilván segítene neki az elején, majd pedig menedzselhetné a tempót az élről, és aztán a 15. kör környékén kijöhetne első cseréjére. Itt felkerülnének a közepesek a második etapra, majd a harmadikra meglenne a választási lehetősége, hogy lágyat vagy egy újabb közepes szettet szeretne-e.

Leclerc azért is válogathat jobban, mert a top tízből ő az egyetlen, akinek maradt egy teljesen új lágy keveréke. Mindezek persze csak elméletek, és vélhetően több különböző elgondolást is látunk majd a futamon.

Az is előfordulhat, hogy a rajtnál mindhárom keveréket látjuk, ahogyan akár az is, hogy egy pilóta mindhárom keveréken teljesít majd egy etapot a viadal során. Az időjárás egyébként stabilan melegnek ígérkezik, a levegő hőmérséklete 35 fok körül alakulhat, az aszfalt pedig még forróbb lesz, így az abroncsok tehát óriási terhelésnek lesznek kitéve, főleg a gyors és nyújtott kanyarokban.

Mindezek fényében érdekes lesz látni, miként alakulnak a dolgok az élmezőnyben. A Ferrari pénteken még szenvedett a gumikopással, de szombatra sikerült ezen javítaniuk. A Red Bull viszont úgy számol, hogy most is előnyben lesznek ellenfelükkel szemben ezen a téren, miközben a Mercedes pilótái is beleszólnának a csatába.

Bárhogy is alakul, taktikai szempontból mindenképpen érdekes nagydíjra számíthatunk, és idén talán most először láthatunk majd három istállót a dobogós helyekért harcolni. Kezdés délután háromkor!

