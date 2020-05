Stewart: Vettel és Hamilton is nagyon sikeres lesz a Forma-1-es karrierje után

Helmut Marko, Zak Brown, Hans-Joachim Stuck. Egyre többen számítanak arra, hogy Sebastian Vettel a 2020-as szezon végén szögre akasztja a sisakját, és a lista napról napra hosszabb lesz.

Sebastian Vettel számára nem igazán maradt sok lehetőség, amennyiben a Forma-1 mezőnyében akar maradni 2021-re is. Középcsapathoz nem akar igazolni, a topcsapatok közül azonban elméletben már csak a Mercedesnél lehetne helye.

A távozását bejelentő nyilatkozatból is azt lehetett kiolvasni, hogy élvezi az otthonlétet, és az „igazán fontos” dolgok alatt a családját érti.

Sir Jackie Stewart Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Jackie Stewart szerint azonban nem kell feltétlen emiatt mindenről lemondania. „A pilótáknak igen jó esélye van arra, hogy a versenyzés után is nagyot alkossanak” - mondta Stewart az In The Pink podcastben. „Szerintem Vettel nagyon sikeres lehet még.”

Akár TV szakértőként, vagy menedzserként, Stewart szerint remek lehetőségek vannak Vettel előtt. „Nagyon világosak a szavai, több nyelvet is beszél, és egy igazán elbűvölő fiatalember – aki már többször is világbajnok lett. Szerintem nem kell félteni.”

Stewart azon sem aggódik, mi lesz Lewis Hamiltonnal a Forma-1-es karrierje után. A hatszoros brit világbajnok még szintén nem hosszabbított 2021-re, az ő helyzetét azonban a Mercedes, és Toto Wolff bizonytalan sorsa is nehezíti.

„Lewis előbb-utóbb befejezi, és csinál majd valamit a zenei világban, a divatban, vagy a szórakoztató-iparban – sikerrel” – mondta Stewart. „Ő sosem akar veszíteni. Eddig is győztes volt, és akkor sem akar majd veszíteni, amikor már nem az F1-ben lesz. Keményen fog dolgozni, és jobb lesz mindenki másnál.”

Lewis Hamilton a Mercedes hivatalos csatornájának videójában elmondta, hogy elgondolkodott azon is korábban, hogy tart egy pihenőévet, de most a szünet miatt minden korábbinál erősebbnek érzi magát.

