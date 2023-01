Stewart: Szeretném, ha valamelyik brit fiatal megnyerné a világbajnokságot

Merész feladat lenne megjósolni, hogy ki szerezheti meg idén a világbajnoki címet. Max Verstappen ugyan elképesztő formában versenyez, ráadásul a Red Bull is kiváló autót épített tavaly, az idei szezonban várhatóan szorosabb küzdelmet láthatnak majd a rajongók.

Jackie Stewart őszintén reméli, hogy a világbajnoki harc valamelyik brit sikerével zárul majd, mivel úgy véli, hogy a motorsportok hazája az Egyesült Királyságban található, és a mezőny legjobbjai közül hárman is britek.

„Csodálatos emberek vannak most itt” – jelentette ki Jackie Stewart a The Expressnek. „Az Egyesült Királyságból származik a világ legjobb autóversenyzői közül három is (Hamilton, Norris, Russell). Ott van Lewis, aki újra és újra győzött, de sajnos német gyártóval [Mercedes].”

„De ez a német gyártó minden Forma-1-es autóját [Brackley-ben] építteti, mert az Egyesült Királyság a motorsport technológiai fővárosa. Szeretném, ha a mai fiatal brit versenyzőink közül valaki megnyerné a világbajnokságot ebben a szezonban. Az fantasztikus lenne.”

