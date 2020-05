Stewart: Senna a halála évében a biztonság javításáról kérdezgetett

Jackie Stewart főleg az 1966-os, Belga Nagydíjon történt nagy balesete óta nagy hangsúlyt fektet a Forma-1 biztonságosabbá tételére. A legendás brit az F1 Nation podcastben beszélt arról, hogy manapság a versenyzőknek nagyobb szabadságuk van, emiatt pedig több kockázatot vállalnak.

„Manapság több az első körös baleset, mint amennyi az én időmben volt. A versenyzőknek ma megvan az a mértékű szabadságuk, ami nekünk soha nem volt meg, és amit mi soha nem engedhettünk meg magunknak. És ezt azért tudják megtenni, mert tudják, hogy ma már biztonságosabb a sport.”

„Akkora szabadsággal versenyeznek ma, amit korábban nem láthattunk. Régebben az autók törékenyebbek voltak, a cockpitek sem voltak ennyire robusztusak.”

Ehhez Stewart példának a 2016-os Spanyol Nagydíjon történt Nico Rosberg és Lewis Hamilton ütközését idézte fel.

„Szerintem a legrosszabb példa erre valószínűleg Lewis és Nico Rosberg spanyolországi esete a rajtnál, amikor összeütköztek egymással, és ennek része volt az is, hogy még füvön is megpróbálták vezetni az autójukat.”

„Ez a mértékű szabadság a régi időkben még nem létezhetett. Ha valaki rosszul viselkedett, a következő versenyen a Grand Prix Versenyzők Szövetsége mindenki előtt leszidta az adott pilótát, és megfenyegette, hogy ilyet többé nem csinálhat. Ez mindenki számára sokkal szigorúbb büntetést jelentett.” – mesélte Stewart.

Emellett Stewart azt is felidézte, hogy a néhai Ayrton Senna, aki korábban vitázott a skóttal, amikor ő a túl nagy kockázatvállalás miatt kritizálta a brazilt, a halála előtt megkereste őt, hogy tanácsot kérjen a versenyzői biztonság javítását illetően.

Ayrton Senna Fotó készítője: XPB Images

„Szerintem ez abban az évben volt, amelyben elhunyt. Felhívott engem egy hotelben, és megkérdezte, hogy oda tudok-e menni a hotelhez, hogy átbeszéljük, hogyan próbálhatnánk meg új szintre emelni a biztonságot a Forma-1-ben. És természetesen odamentem.”

„Onnantól kezdve hetente beszéltünk egymással. Amikor látta, hogy mit tettem a biztonságért – főleg a Forma-1-ben -, azt gondolta, hogy ’mit kellene tennem, hogyan kellene tennem, Jackie’?”

„Így került közel Sid Watkinshez. Azt mondtam neki, hogy találnod kell valaki kívülállót, mert ahogy engem is, úgy téged is piszkálni fognak amiatt, amit el akarsz kezdeni. Gyávának fognak nevezni, és rengeteg más dolgot is fognak mondani rád.”

„Két halálos fenyegetést is kaptam akkoriban, amikor minden versenypályát lezártam, és még nagyobb következményei lettek volna annak, ha Senna is ezt tette volna.”

A vártnak megfelelően a Codemasters kiadott egy újabb videót a közelgő Virtuális Nagydíj előtt. Főszerepben Spanyolország, a katalán pálya Barcelonából, mely ezen a hétvégén látta volna vendégül a Forma-1 mezőnyét.