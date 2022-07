Steinert nem lepte meg a Rich Energy-sztori újabb felvonása

A szélesebb motorsport-rajongó réteg akkor hallott először a Rich Energyről, amikor a cég 2019-re a Haas névadó szponzorává vált, majd 10 futam elteltével szerződést is bontottak az amerikai istállóval – a cég tulajdonosa, William Storey a csapat gyenge eredményeire hivatkozott.

Minderről egy érdekesen szövegezett tweetben érkezett hír, amiről a cég előbb azt állította, hogy egy „gazember” tweetelt erről, aztán mégis felbontották a szerződésüket a Haasszal, de nem sokáig maradtak távol a motorsport világától.

2020-ban a Rich Energy a British Superbike-ban induló OMG Racing névadó szponzora lett, a partnerséget pedig „több millió fontos megállapodásnak” bélyegezték. Múlt héten aztán az OMG Racinggel is szerződést bontott a vállalat, amiről ezúttal is a Twitteren számoltak be.

A Haas csapatfőnökét, Günther Steinert múlt hétvégén a Motorsport.com kérdezte meg arról, hogy olvasta-e a Rich Energyvel kapcsolatos történéseket, amire így felelt:

„Igen, olvastam. Az jutott eszembe, hogy már megint ugyanaz a történet. Nem tudom, hogy ez a csapat mennyi pénzt kapott, de mi legalább a végén kaptunk valamit. De elég nyilvánvaló volt, hogy mi történik, ezért nem is lepett meg” – mondta a csapatfőnök.

Steinert arról is megkérdezték, hogy tudna-e tanácsolni valamit az OMG Racingnek, és azt válaszolt, hogy nem tud semmit sem tanácsolni.

