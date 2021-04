Steinernek idén meg kell válogatnia a szavait

Az orosz színeikbe öltözött amerikai csapat - amelyről továbbra is azt pletykálják, hogy hamarosan új tulajdonosi körbe kerül majd - visszaesett a mezőny végére, miután teljes mértékben a 2022-es szezonra koncentrálnak.

A dolgukat nem könnyíti meg az sem, hogy két újoncpilótát igazoltak az idei évre Mick Schumacher és Nyikita Mazepin személyében, akiknek még hozzá kell szoknia a Forma-1-es autókhoz. Steiner közismert arról, hogy brutálisan őszinte a pilótáival, amit felkarolt a Netflix készítette Drive to Survive sorozat is, azonban az In the Fast Lane podcastben elárulta, hogy idén sokkal óvatosabbnak kell lennie a kijelentéseivel kapcsolatban, nehogy azoknak negatív hatása legyen a pilótáik fejlődésére.

„Sokat kell gondolkoznom azon, hogyan fejlődhetnének a leggyorsabban” – mondta a tiroli szakember. „Ez néha elég nehéz, mert a rossz szavak rossz dolgokhoz vezethetnek. A legnagobb kihívás számomra most az, hogy magabiztossá tegyem őket abban, amit csinálnak.”

„Csak képzeljétek el, hogy megérkezel 21-22 évesen a Forma-1-be, és rászakad ez a nyomás, amivel nem egyszerű megbirkózni, és akkor itt vannak ezek a trükkös autók is. Szóval a dolgom az, hogy megpróbáljam megtalálni a legnagyobb gyengeségeiket, amelyeken segíthetek.”

Steiner azt is elmondta, hogy ez nem egyedülálló eset, még az olyan rutinos pilótának, mint Kevin Magnussennek is bátorításra volt szüksége először.

„Amikor ideszerződött Kevin, hiába teljesített már két szezont is a Forma-1-ben, még igen bizonytalan volt a saját képességeivel kapcsolatban, és nem hitt önmagában. Neki is segítettünk, de nagyon hamar összekapta magát azután, hogy láttam mindenki mögötte van, a csapat egyként támogatja. Pontosan ezt próbáljuk átadni Micknek és Nyikitának is, hogy értük vagyunk itt, mi segítünk először, bízniuk kell bennünk.”

Azt azonban Steiner is elismerte, hogy Mazepinnek nem indult könnyedén a szezonja:

„Azt mondanám, hogy egy kicsit megremegett az önbizalma. Bahreinben nagyon nehezek voltak a körülmények, a megforgásai pedig kissé bizonytalanná tették, miközben Mick nagyon jó munkát végzett.”

„Imolában már nagyot lépett előre, szóval szerintem rendben lesz. Az azonban biztos, hogy egy kicsit ők is sokkolták a történtek, de most kapja össze magát, és már látom, hogy fejlődött. A hétvége során végig beszéltünk, hogy átsegítsem ezen a fázison, hogy a legjobbját mutassa.”

