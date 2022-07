Steiner: voltak, akik megpróbáltak éket verni közénk, de együtt nyerünk és veszítünk

Jó hangulat uralkodik a Haasnál, hiszen remekül sikerült az amerikai csapat számára az előző két Forma-1-es versenyhétvége. Silverstone-ban és Spielbergben is dupla pontszerzéssel zárt az alakulat, Mick Schumacher pedig Ausztriában pályafutása legjobb eredményét elérve a hatodik helyen zárt.

Günther Steiner az Osztrák Nagydíj után arról beszélt, a német pilótáról végleg lekerült a teher, ráadásul a szurkolók a nap versenyzőjének is megválasztották, amire korábban nem volt példa.

A Haas csapatfőnöke elárulta, a júniusi montréali versenyen érezte először a fordulatot Schumacher hozzáállásában, és úgy véli, akkor indult el igazán felfelé, annak ellenére, hogy a kanadai futamot a pontszerző helyekről kellett feladnia technikai probléma miatt.

A sajtó a szezon korábbi szakaszában sokat cikkezett arról, hogy esetleges feszültség alakult ki Steiner és a német versenyző között, miután az első nyolc futamon Schumacher rendre kikapott Kevin Magnussentől.

„Nem tudom, hogy volt-e valaha is olyan pillanat, amikor elszakadt volna a cérna. Néha egyszerűen csak hozzá kell szokni az autóhoz és a rád nehezedő nyomáshoz“ - mondta Steiner az F1-Insidernek.

„Már Kanadában észrevettem, hogy Mick sokkal nyugodtabbnak tűnik. Lehet, hogy korábban görcsösen erőltette a dolgokat, de akkor a kirakós darabkái maguktól a helyükre kerültek. Most tényleg nagyon jó formában van“ - vélekedett a csapatfőnök.

„Nagyon örülök a csapatnak. Voltak emberek, akik megpróbáltak éket verni közénk, de mi együtt nyerünk és együtt is veszítünk. Mick a csapat része és a csapat részeként is kell teljesítenie. Most nagyon sokat tanul és ez segíteni fog neki a pályafutása további részében sikereket elérni“ - fogalmazott Steiner.

Schumacher az előző két versenyhétvége során több parázs csatát is vívott a pályán, az Osztrák Nagydíjon pedig sikerült megelőznie például Lewis Hamiltont, Fernando Alonsót és Lando Norrist is.

„Ezek mind teljesen jó manőverek voltak. Sokat tanult a Verstappennel vívott silverstone-i csatájából is és ezt már át is ültette a gyakorlatba. Nagyszerűen vezetett Ausztriában, erősen védekezett és támadott“ - zárta Steiner.

Marko: Hamilton annyi információt kap a rádión, mintha autósiskolában lenne

Hallgassátok meg, hogy dorombol a Ferrari nemrég bemutatott gépe!