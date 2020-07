Steiner: tudom, hogy legálisan is meglehet csinálni azt, amit a Racing Point csinál

A Haas szokatlan és sokak szerint ellentmondásos alapkoncepcióval lépett be a Forma-1-be 2016-ban: a szabályok engedélyezte összes emelet megvásárolják a Ferraritól, míg a karosszériát a Dallara készíti a csapat számára.

Nem véletlen tehát, hogy a Haas aktuális autója általában hasonlítani szokott a Ferrari előző évi autójára, de a Racing Point a 2020-as RP20-szal sokak számára kiverte a biztosítékot.

„Ma úgy néz ki minden a Racing Pointról szól” – mondta viccesen Steiner a Magyar Nagydíj előtti sajtótájékoztatón, amikor megkérdezték, mi a véleménye az óvásról, és arról, hogy a Racing Point módszere hasonlít-e a Ferraris kapcsolatukra.

Romain Grosjean, Haas VF-20, leads Kevin Magnussen, Haas VF-20 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Nem ismerem a részleteket azzal kapcsolatban, hogyan készítik a fékhűtőket, és az összes információ hiányában nem is lehet megítélni, mit csinálnak.”

„Tudom, hogyan lehet ezt megcsinálni szabályosan, de nem tudom, hogy ők hogyan csinálták ezt, és nem is tartozik rám, mert nem én adtam be az óvást, és nem is ellenem. Hála istennek, mert általában én vagyok az ilyen dolgok közepén.”

„Nem tudok erről semmit mondani, amíg el nem végzi az FIA a részletes vizsgálatot, amelyet természetesen zárt kapuk mögött fognak elvégezni. Szerintem amit csináltak, azt meg lehet csinálni legálisan is, de én nem azért vagyok itt, hogy ítélkezzek, az nem lenne helyes.”

„Egy bizonyos pontig meg tudod vásárolni, vagy le lehet másolni azt, amit mások csinálnak. A belső dolgokat a fékdobon belül már neked kell csinálnod. Természetesen látható, hogy mások mit csinálnak, ezért le is tudod másolni őket, de neked kell megtervezni őket, és mi pontosan ezt tesszük.”

„Mi teljesen legálisan csináltuk ezt, ezért ők is megcsinálhatták volna így. Amíg magadnak tervezed a dolgokat, és ezt bizonyítani is tudod, addig minden rendben van. Ha ezt sikerrel is bizonyítod, onnan már nem igazán lehetnek ellentmondások.”

