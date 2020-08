Steiner együtt tud élni versenyzői kritikáival

Romain Grosjean pénteken még ötödik és hatodik is volt, aztán már a szombati időmérő sem sikerült valami fényesre, a futam viszont egyenes katasztrófa volt számára, és élete egyik legrosszabb versenyének hívta a mostanit a francia.

Ezzel a témával kapcsolatban a csapatfőnök, Günther Steiner is kifejtette véleményét: „Könnyű ezt mondani. Szerintem meg kell néznünk. Tudjuk, hogy nem miénk a legjobb autó, de az, hogy egyszer ez van, aztán meg az van; a helyén kell ezeket a dolgokat kezelni.”

„Meg kell vizsgáljuk, hogy miért vesztettünk ennyi köridőt péntekről mára, mert az akkori idők valódiak voltak. Ma viszont csak két másodperccel lassabb körökre voltunk képesek, mint pénteken. Ez nagyon fura. Meg kell nézzük az aerodinamikai adatokat, hogy lássuk a helyzetet, de én nem akarok egyből nagyokat kiáltani” – tisztázta Steiner.

Ezek után csak ismételni tudta magát a Haas csapatfőnöke, mondván, hogy nem értik, miért volt ekkora különbség a két nap között, de nyilván ki fogják elemezni az adatokat, hogy rájöjjenek az okokra.

Szerinte azért vannak pozitívumok is ebben a hétvégében, még ha nehéz is őket megtalálni. „Azt mondanám, hogy ma jól csináltuk a dolgokat, főleg Kevinnél. Másfajta taktikát próbáltunk, és ez működött, még ha nem is lett eredménye. Valamit viszont kezdenünk kellett.”

Kevin Magnussen, Haas VF-20, leads Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„A megvalósítás rendben volt, csak a tempónk hiányzik jelenleg. Ezzel nézünk most szembe. A hétvége ezt leszámítva viszont egész jól ment. Csak le kell szegni a fejünket és dolgozni tovább.”

Steiner már hozzászokott ahhoz is, hogy a pilótái néha kemény szavakkal illetik az autó teljesítményét egy-egy futam után.

„Már megszoktam ezt. A legjobb, a legrosszabb futam… Nem szabadna, hogy ilyen hullámvasútszerű sebességünk legyen. Tudjuk, hogy nem miénk a legjobb autó, szóval ezek a szavak annyira nem befolyásolnak engem. Nyilván nem is segítenek, de együtt tudok élni ezekkel” – mondta a versenyzői kritikákkal kapcsolatban Steiner.