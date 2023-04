Steiner tiszta vizet öntött a pohárba két versenyzőjének kapcsolatáról

Amikor kiderült, hogy a német lesz 2023-ban Magnussen márkatársa, sokan tartottak attól, hogy elfajulhatnak majd a dolgok az amerikai istállónál, ismerve a két pilóta közös múltját. Eddig azonban nyoma sincs ilyesminek, jól kijönnek egymással, és mindezt Günther Steiner csapatfőnök is megerősítette még Ausztráliában.

„Nico remekül kezdi felvenni a ritmust nálunk. Ő egy igazi profi, csinált már ilyet korábban, több csapatnál is megfordult. Többek között ezért is választottuk őt. Jól kijön Kevinnel is. Szerintem nagyszerű a kapcsolatuk szakmailag. Most már mindketten érett pilóták.”

„Tudják, mit várunk el tőlük. Mindketten a legjobbjukat nyújtják, és igyekeznek összedolgozni a csapat érdekében. Nekünk pedig pont ez kellett. Jelenleg tehát nem panaszkodhatok emiatt, és remélhetőleg ez így is marad.”

Korábban egyébként Hülkenberg is elmondta, hogy már rendezték a viszonyukat, és nem is feltétlenül kell barátoknak lenniük ahhoz, hogy jó munkakapcsolatot tudjanak ápolni, és segíteni tudják a Haas fejlődését.

Annak kapcsán, hogy milyen eltérő erősségeket hoznak a csapathoz, Steiner még nem akart túlzott részletekbe bocsátkozni: „Ehhez talán még kicsikét korán van. Még csak néhány futamon vagyunk túl. Szerintem viszont nagyon hasonló erősségeik vannak. Mindketten tapasztaltak, és csináltak már ilyet.”

„Kevinnek persze előnye van abból a szempontból, hogy pár éve már a csapatnál van, míg Nico új itt. Ahogy viszont mondtam, nagyon gyorsan alkalmazkodik, tudja, mik az elvárások. Korábbról is ismert pár embert, akik most nálunk dolgoznak. Összességében tehát minden simán megy eddig” – zárta gondolatát Steiner.

Hülkenberg kapcsán nemrég a korábban az F1-ben dolgozó szakértő egyébként némileg talán meglepő módon arról beszélt, hogy szerinte a német ideális második számú lenne Max Verstappen mellett a Red Bullnál.