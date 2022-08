Steiner: Talán nem is akarjuk leigazolni Ricciardót...

Rég pezsgett annyira a Forma-1-es pilótapiac, mint jelenleg, amit az indított be igazán, hogy Sebastian Vettel bejelentette, hogy visszavonul, Fernando Alonso a helyére fog igazolni, az Alpine pedig Oscar Piastrit vitte volna Alonso helyére, viszont az ausztrál kijelentette, hogy nem fog a francia istállónál versenyezni.

A McLaren kivásárolta Ricciardót a szerződése utolsó évéből, és mindenki arra számít, hogy Piastri lesz Norris csapattársa. Az viszont továbbra is kérdés, hogy ki lesz az Alpine, a Haas, a Williams és az Alfa Romeo második versenyzője.

A Belga Nagydíj sajtótájékoztatóján a Haas-csapatfőnök Günther Steinert kérdezték a pilótakérdésről, amit azzal kezdett, hogy elmondta, minden elérhető pilótával beszél, majd így folytatta:

„Majd meglátjuk, mit csinálunk. Mindenki feltételezi, hogy Mick jövőre már nem lesz itt, de ez nem igaz, egyelőre minden lehetőség nyitott. Még nem hoztunk döntést, de nyilvánvalóan beszélünk a pilótákkal, ez a dolgunk.”

A csapatfőnök hozzátette, Hollandiában és Olaszországban a csapattulajdonos Gene Haas is ott lesz a paddockban, hogy megvitassák a lehetőségeket, a szóba jövő versenyzők szűkített listája pedig „egyszámjegyű”, újoncok nem szerepelnek rajta, és Ferrarinak nincs beleszólása a Magnussen melletti ülés sorsába.

Az egyik lehetőség Daniel Ricciardo szerződtetése lehet, akit az ESPN szerint a magyar versenyhétvégén meg is keresett Steiner, ennek kapcsán a csapatfőnök elárulta, néhány hete írogatnak egymásnak, de hozzátette, tévedés lenne azt gondolni, hogy biztosan a Haasnál köt ki a nyolcszoros futamgyőztes:

„Mindenki azt gondolja, hogy azért mert Danny most elérhető, akkor le is kell igazolnunk. De talán nem is akarjuk leigazolni Danielt? Mit gondoltok, miért hagyta el a McLarent? Óvatosnak kell lennünk, és nemcsak az számít, hogy mit akarunk tenni, hanem az is, hogy mit tudunk megtenni.”

