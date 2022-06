Steiner: szükségünk van Mickre és neki is szüksége van ránk

A fiatal német pilóta az utolsó rajtkockát szerezte meg a bakui kvalifikáción, s bár csapattársával ellentétben sikerült befejeznie a futamot, sok esélye ezúttal sem volt első Forma-1-es pontjainak megszerzésére.

Schumacher a 2022-es szezonban már kétszer is csúnyán összetörte a Haast és egyre többször merül fel különböző platformokon az esetleges menesztése. Korábban Günther Steiner is szóvá tette, jobb teljesítményt várnak a némettől, de a csapatfőnök most kijelentette, túlzás, amit a média csinál.

A pilóta az azerbajdzsáni versenyt követően elmondta, bosszús amiért nem sikerült jobb eredményt elérnie, hiszen sokkal versenyképesebbnek érzi az autót az időmérő edzésen megszerzett utolsó helynél.

Ralf Schumacher, aki jelenleg a Sky Németország szakértőjeként dolgozik, nem mellesleg Mick nagybátyja, még az azeri hétvége előtt kritizálta nyíltan Günther Steineréket, mondván nem elég türelmesek unokaöccsével szemben.

„Vagyok, aki vagyok és senki sem fog megváltoztatni. Erősebb srácokra vagy szükségünk, ezt próbáljuk kihozni a pilótáinkból. Még mindig azt mondom, hogy nem vagyunk olyan rosszak, vagy embertelenek, mint amilyennek beállítanak minket“ - nyilatkozta Steiner a Sky-nak Bakuban.

„Igyekszem csökkenteni a Mickre nehezedő nyomást, és a kívülről érkező megosztottság nem tesz jót neki. Mi pozitív hangnemben beszélünk egymással és természetesen azt akarjuk, hogy sikeres legyen“ - folytatta a Haas F1 Team csapatfőnöke.

„Rajtunk múlik, hogy ezt hogyan tesszük meg. Nincs szükségünk tanácsokra. Nekem szükségem van Mickre, neki pedig szüksége van ránk. Nagy a nyomás rajtunk, mert minden szavunkat kiforgatják. Ha nem dolgozunk együtt, nem fogjuk elérni céljainkat“ - szögezte le Steiner.

A csapatfőnök azt is hozzátette, Forma-1-es szintű pilótának tartja Schumachert, de sikerre van szükségük és pontokat kell szerezniük. Schumacher viszont úgy véli, részben a Haas hibája, hogy ez nem jön össze neki.

„Tudjuk, hogy az autónkat nem fejlesztették tovább, míg a többit igen, így ez nem segít rajtunk“ - fogalmazott a versenyző.

