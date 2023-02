Steiner: Schumacher két komoly autótörése frusztrálttá tett

A mai napig az egyik legnagyobb talány, hogy a Haas jó döntést hozott-e azzal, hogy Mick Schumachert elküldték az alakulattól, és helyette a hosszú kihagyás után visszatérő Nico Hülkenberget választották.

Günther Steiner több ízben elmondta már, hogy elsősorban a tapasztalat miatt esett a választásuk az idősebb németre, mivel úgy ítélte meg, hogy Schumacher két éve az F1-ben továbbra is kevés, és ők szeretnének előrelépni. Ugyanakkor most azt is hozzátette, hogy a teljesítmény számított a döntésnél.

„Megvan az oka annak, hogy miért Nicót választottuk”- jelentette ki Steiner az Auto Motor und Sportnak. „Nem azért, mert szeretjük őt. Teljesítménybeli okai vannak” – tette hozzá a Haas csapatvezetője.

Mint ismert, Schumacher a szezon első felében több alkalommal is komoly balesetet szenvedett, ez pedig jelentős anyagi terhet rótt a csapatra. Steiner elárulta, hogy kifejezetten frusztrálttá vált a drága autótörések miatt Szaúd-Arábiában és Monacóban.

„Két ilyen totális autótöréssel az ember frusztrált lesz. És néha olyan kijelentéseket teszel, amelyeket nem igazán gondolsz át. A Schumacher név egyszerre átok és áldás. És mindenki úgy gondolja, hogy joga van beleszólni (a dolgaidba). De én azt mondom, hogy ha nem járulsz hozzá anyagilag vagy más módon, hanem csak véleményed van, akkor nem te vállalod a kockázatot.”

„Nekem is mindig van véleményem, amikor focit nézek, hogy kinek hova kellene mennie. De az én véleményem nem számít” - zárta le a gondolatait Steiner, aki arra számít, hogy az Alfa Romeo komoly riválisuk lehet idén, ami az autóbemutatót látva valós félelemnek tűnhet.