Steiner Ricciardóról: „Ha érdekli a Haas-ülés, hívjon fel!”

Nemrég Daniel Ricciardo egy sajtótájékoztatón mondta el, hogy nem lesz ott a 2023-as rajtrácson, hiába van még egy-egy elérhető ülés a Williams és a Haas csapatánál, helyette a hírek szerint a Mercedes tartalékpilótája lehet 2023-ban.

A nyolcszoros futamgyőztesről megkérdezték a Haas első emberét, Günther Steinert is, aki úgy fogalmazott, hogy nyugodtan hívja fel őt Ricciardo, és nagy durranás lenne az ausztrál pilóta a Haas számára:

„Ha érdekli az ülés, akkor ne féljen, hívjon fel! Én nem fogom üldözni őt” – mondta a Haas csapatfőnöke az Associated Pressnek adott nyilatkozatában a McLaren versenyzőjéről.

„Számunkra nagy durranás lenne Daniel. Egy futamgyőztesről beszélünk, aki most ülés nélkül maradt, pedig még tavaly is nyert. Versenyzőként nagyra tartom őt, és fogalmam sincs, miért nem teljesít most jól. Ezt neki kell kitalálnia” – fogalmazott Steiner.

Íme, az USA Nagydíj menetrendje!