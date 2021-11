Steiner: „Remélem, ez így is marad”

Ha a pályán zajló eseményeket nézzük, akkor a Haasnak idén kevés babér termett. Ez nagyrészt annak köszönhető, hogy az amerikaiak teljes mértékben feladták az idei szezont, hogy inkább 2022-re fókuszálhassanak, amikor komoly szabályváltozások jönnek.

Egyedül a Haas az egyetlen istálló, amelynek eddig még nem jött össze a pontszerzés. Gene Haas emberei pedig Brazíliában sem remélnek csodát. Ennek ellenére Steiner azért már várja a mostani hétvégét, ahol idén utoljára vetik be a sprintfutamos formátumot.

Még több F1 hír: „Valtteri mintha a csapattársát akarta volna sakkban tartani”

„A pályának jónak kéne lennie a sprintkvalifikációhoz. Majd a harmadik próba után látnunk kell, miként reagálnak rá a nézők, és ennek megfelelően kell változtatásokat eszközölnünk. Persze mindig lehet fejlődni, tehát óvatosan kell megvizsgálnunk a helyzetet. A sportnak szerintem jót tesz, hogy jövőre több sprintünk lesz.”

Egy másik ok, amiért boldognak lehet lenni, az Steiner szerint a lelkes brazil közönség: „A régi és ismert pályákra való visszatérés mellett a szurkolók visszatérése még inkább visszahoz a normalitásba. Számomra ez is része az egésznek, és remélem, hogy ez így is marad” – zárta gondolatát a csapatvezető.

Egy nagyon emlékezetes bajnoki döntő 2012-ből