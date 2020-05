Steiner: Remélem, a nagycsapatok is felelősen gondolkodnak majd, mint a Renault és a McLaren

Ross Brawn korábban elmondta, hogy 2020-as szezon reményeik szerint Európában fog elkezdődni júliusban, és akár 19 versenyt is szeretne tartani az évben. Steiner szerint ez példátlan kihívás, de a csapata készen áll arra, hogy megküzdjön a feladatokkal.

„Túl vagyunk már pár dolgon” – mondta Steiner, akinek a csapata szenvedett azzal, hogy a 2019-es autó problémáit megértsék az év során, és végül csak az abszolút sereghajtó Williamset tudták megelőzni a konstruktőri tabellán.

„Kevesebb emberünk van, és nagyobb kihívásokhoz vagyunk szokva, mint a nagycsapatok, akiknek két embere van minden munkára, nekünk csak egy van, de meg fogunk küzdeni ezzel is.”

Kevin Magnussen, Haas F1 Team and Romain Grosjean, Haas F1 Team reveal the VF-20 with Gene Haas, Owner and Founder, Haas F1 Team and Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team Fotó készítője: Andrew Hone / Motorsport Images

„Kihívás lesz számukra, de a kihívás egyben lehetőség is, és remélhetőleg jól teljesítünk majd. Nem lesz könnyű, de senkinek nem lesz egyszerűbb dolga, mi a legjobbat fogjuk nyújtani, és remélhetőleg jobb munkát fogunk végezni, mint mások több alkalmazottal.”

A nyári szünet előrehozásával, és a versenynaptár megváltozásával újra kell tervezni a fejlesztési terveket is, és Steiner szerint ezen a területen most nem éri meg kockázatot vállalni, mert ha valami problémával találkoznak, a gyors egymást követő versenyeket miatt nehezebb lesz megoldást találni.

„Mindenkinek meg fog változni a hozzáállása” – mondta Steiner. Nem tudsz fejleszteni, és azokat felrakni az autóra, ha 15 verseny lesz 6 hónap alatt, az pokoli munka. Nem egyszerűre kell csinálni a dolgodat, csak egyszerűbbre, hogy ne hibázz.”

„Ha mégis megnehezíted, és lehetőséget teremtesz a hibázásra, onnan már csak lefelé vezet az út. Csak költöd a pénzt arra, hogy kiderítsd, mi a rossz, eredmények nélkül, ami sosem jó.”

Az F1 és az FIA is a jelenlegi válságot látja megfelelő időpontnak arra, hogy a költségsapkát még a korábban tervezettnél is alacsonyabb összeggel vezessék be, de a topcsapatok még ellenkeznek. A mezőnyben a Haas gazdálkodik a legalacsonyabb költségvetésből, ezért nem nehéz kitalálni, melyik tábort erősítik.

„Alacsonyabbnak kell lennie. Tisztelem a nagycsapatokat, és az ő kihívásukat, hogy az alkalmazottaik számát csökkenteni kellene. Van egy mondás, hogy sosem jó beugrani egy hideg medencébe, de valamikor meg kell tenned, máskülönben kiesel a körből. Hideg, és kellemetlen lesz, de csak egyszer kell megtenni.”

Andreas Seidl, Team Principal, McLaren, and Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team Fotó készítője: Sam Bloxham / Motorsport Images

„Ez a helyzet egy lehetőséget teremtett számunkra. Azt biztosítanunk kell, hogy a sport túléli. Az nem lenne jó, ha csak a 3 nagycsapat élné túl. Ha a McLaren és a Renault is csökkentetni akar, akkor az már jelent valamit. Ők is autógyártók, nagycsapatok az én véleményem szerint. Ők realizálták, merre halad a világ, nem lenne sok értelme folytatni a jelenlegi helyzettel.”

„Remélem, eljutunk majd oda, hogy nem a legnagyobb pénztárca lesz a világbajnok, hanem az a csapat, amely a legjobb munkát végezte. Remélem, ez a helyzet ebbe az irányba kényszerít minket, de még én sem tudom, mi fog történni.”

