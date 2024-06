Steiner Perezről: nem értem, a Red Bull miért nem ad lehetőséget másnak

Perez idénre is megtarthatta az ülését azok után, hogy 2023-ban másodikként zárt az egyéni pontversenyben, és ezzel az istálló fennállása során először szerezte meg az első két helyet a bajnokságban, miközben természetesen a konstruktőri címhez is hozzájárult.

2024-ben Perez talán minden eddiginél jobban és stabilabban kezdett, hiszen futamot ugyan nem tudott nyerni, de folyamatosan ott volt Max Verstappen mögött a második helyen. Az legutóbbi három hétvége során azonban újabb lejtmenet következett be nála, hiszen nem tudott dobogóra állni, míg Imolában és Monacóban a Q3-ig sem jutott el.

Mindez pedig a Red Bull kisebb formahanyatlásával együtt odáig vezetett, hogy a csapat előnye 24 pontra olvadt a konstruktőri tabellán. Steiner ennek kapcsán úgy gondolja, ha ma tiszta lappal indulna neki minden csapat, akkor a Red Bull „nem” nyerné meg a konstruktőri bajnokságot.

„Ha megnézzük Checo pontjait a csapattársához képest százalékos arányban, és ezt összehasonlítjuk a másik két csapattal [Ferrari, McLaren], akkor látszik, hogy ők jobb helyzetben vannak a pilóták terén. Persze nem arról van szó, hogy Checo rossz pilóta, csak a többiek közelebb vannak egymáshoz.”

Ennek fényében a The Red Flags podcastben arról kérdezték őt, a Red Bull miért tartja meg a mexikóit, miközben a múltban gyakran váltogatták a pilótákat, ha nem voltak elégedettek a teljesítménnyel. „Ezt a kérdést néha én is felteszem magamnak. Miért nem adtok lehetőséget egy másik srácnak? Cunoda például fantasztikus munkát végez az RB-nél.”

„Most úgy tűnik, Perez jövőre is szerződést kap, de ott vannak az olyan opciók, mint Sainz. Albon is elérhető volt, de most már nyilván nem az, mert aláírt a Williamsszel. De ez is egy olyan dolog, amit nem igazán értek.”

„Ez a hozzáállás talán változni fog, ha már nincsen domináns autójuk, mert akkor mindkét versenyző pontszerzési képességére szükség van. A Ferrarinak ott van Carlos és Charles, a McLarennek Piastri, aki második lett Monte-Carlóban és persze Norris, akit nem kell megkérdőjelezni. Szóval valami talán változik majd a Red Bull gondolkodásában, de Carlost kivéve most nem hiszem, hogy túl sok választási lehetőségük lenne.”

Steiner végül még arról beszélt, hogy szerinte nem a Red Bull esett vissza az utóbbi időszakban, hanem az említett két istálló zárkózott fel. „Én nem nevezném ezt a Red Bull hanyatlásának, mivel inkább a többiek jöttek fel rájuk. Nem hinném, hogy lassulnának vagy ilyenek.”

„Azzal persze, hogy kihívás elé állítják őket, a Red Bullnak is többet kell kockáztatnia, ami több hibához is vezet. Most már komolyabban oda kell figyelniük, lesznek problémák az autóval, és keményen kell majd dolgozniuk. Nem arról van viszont szó, hogy a Red Bull lelassult. Egyszerűen a többiek érték be őket.”

