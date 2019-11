Steiner óriásit szólt Grosjean balesete után: a hét nyilatkozata?

A Haas F1 Team főnöke az egyik legközkedveltebb figura a királykategóriás paddockban, különösen a Netflix forma-1-es sorozata után, ahol igen más formában is megismerhettük a szakembert. Günther Steiner nem az a nyugodt fajta, de vannak helyzetek, amikor meglepően higgadt marad, noha bőven lenne oka az idegeskedésre.

Még több F1 hír: Videón Grosjean komolyabb becsapódása: a francia nem érti a dolgot

Romain Grosjean már egy ideje igen rossz formát mutat, de ennek ellenére a csapat kitart mellette, és a következő évre is szerződést kínáltak neki. Nagyon sok embert leptek meg ezzel, miközben Nico Hülkenberg elérhető volt számukra a piacon. A felek azonban nem tudtak megállapodni egymással, és inkább Grosjean mellett tették le a voksukat.

A francia legutóbb Amerikában tört autót a pénteki szabadedzésen. A kár jelentős volt, miután az első szárny eltűnt, valamint a felfüggesztés is eltört. Grosjean nem teljesen értette a dolgot, mert a baleset előtt furcsának érezte az autót, ami idén nagyon kaotikusan teljesít, és csak az 1 pontos Williamst tudják megelőzni a bajnokságban.

„Még nem beszéltem vele, mert be kellett fejeznünk a Kevin autójára szerelt új első szárny tesztjeit. Csak azt mondhatom, hogy Romain nagyon gyors volt az első körén, de utána nem sokat haladt előre. Talán tesztleni akarta az első felfüggesztés teherbírását?” - tette fel a kérdést Steiner az autótörésre utalva.

A Haas még mindig azon dolgozik, hogy 2020-ra egy ideális irányt találjon, mert az idei autójuk abszolúte zsákutca, és nem lehet vele konstans teljesítményt nyújtani. Ebben segíthet az új első szárny tesztelése, és az arról kapott adatok. Steiner még mindig nem biztos a megfelelő irányban, és már nincs sok futam hátra.

„Először is, szerencsésre ez a szezon hamarosan véget ér. Most különböző döntéseket kell meghoznunk annak érdekében, hogy legalább megsértsük, milyen irányba kell haladnunk jövőre, de azt is meg kell értenünk, hogy miért hibáztunk. Folytatjuk az új alkatrészek tesztelését, amiből nincs sok, és nem tudjuk, hogy azok hogyan fognak működni, de most megpróbáljuk ezt kideríteni.”

