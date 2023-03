Steiner „nem szégyelli” magát, amiért tavaly többször is beszólt Schumachernek

Tavaly eléggé egyértelmű volt a felek publikus nyilatkozataiból, hogy az amerikai istállónál nincs meg teljesen az összhang a csapatvezetés és Schumacher között, aki a szezon elején több komoly hibát is vétett és jelentős anyagi kárt okozott az istállónak. Később aztán ugyan javult a teljesítménye, de ez már nem volt elég ahhoz, hogy 2023-ra is maradhasson.

A Drive to Survive pedig külön részt szentelt ennek a konfliktusnak, így abban több kemény megjegyzés is hallható, mely Steiner és Gene Haas csapattulajdonos, valamint Kevin Magnussen között hangzik el Schumacher kapcsán. A szaúdi és monacói nagy autótörések egyértelmű hibák voltak, miközben a német versenyző bakui teljesítménye is nemtetszést váltott ki Steinerből.

Ennek kapcsán most természetesen a szakembert is megkérdezték, aki kifejtette, hogy elkerülhetetlen volt, hogy a Netflix ne a legjobb és legszaftosabb részeket tegye bele a sorozatba. „Nem láttam [a részt], de én tettem azokat a megjegyzéseket, szóval egy részükre emlékszem” – kezdte Steiner.

„A Drive to Survive nyilván a legrosszabb és legtrükkösebb részeket mutatja meg, de persze ez is a dolga. De bármit is mondtam, az már megtörtént. Már nem vonhatok vissza semmit, ők pedig úgy döntöttek, hogy nem vágják ki őket, mert nincs mit rejtegetni. Szóval nem szégyellem őket.”

„Persze ezt a pillanat hevével tudnám magyarázni, mert olykor mondok olyanokat, amiket most például nem mondanék. Az ilyesmi viszont megtörténik a versenyzésben, ezért nem feltétlenül kéne a mentális állapotomat elemezni.”

Steiner végül még elmondta, hogy nem igazán érdekli, milyen képet fest róla a Netflix munkája, mivel ő elsősorban a pályán mutatott teljesítményre összpontosít, a többire pedig más csapattagok figyelnek.

