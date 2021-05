Az orosz versenyző idén mutatkozhatott be a királykategóriában, de eddig nem tudott túl sok mindent mutatni tehetségéből. Mind a négy időmérőn övé volt a leglassabb idő, a futamokon pedig rendre az utolsó helyen ért célba.

Az amerikai istálló úgy döntött, hogy idén fel sem használja a rendelkezésre álló két fejlesztési zsetonját, mivel teljes egészében 2022-re akarnak koncentrálni a nagy szabályváltozások miatt, ezért azonban most kénytelenek a mezőny legvégén kullogni a gyengécske VF-21-gyel.

Mazepin általában jobb teljesítményt nyújtott a kisebb sorozatokban, amikor az autó hátulja stabil volt, Steiner szerint azonban az idei Haas pont ezen a területen gyenge. „Megpróbálod neki megadni, amit szeretne, de azzal kell dolgoznunk, amink van.”

„A különbség viszont az a juniorkategóriákhoz viszonyítva, hogy ott lényegében egyenautók vannak, így mindenki ugyanarról az alapról indul. A mi alapjaink viszont nyilván nem erősek idén a többiekhez képest. Tudjuk, hogy gyenge az autó hátulja aerodinamikai szempontból, mert nincs elég leszorítóerőnk.”

„Ezt pár beállításbeli változtatással próbáljuk kiküszöbölni. Csak ezt lehet tenni ilyenkor, és néhány pályán talán működik is, máshol meg nem. Azon is múlik kicsit, hogy milyen egyensúlyra van szükség az eltérő típusú kanyarok miatt.”

„Emiatt nem könnyű feladat ezzel az autóval olyat találni, ami neki is tetszik, mert a hátulja instabil.” A csapatfőnök azt is elmondta, hogy Mazepin nem specifikusan azt kéri, hogy legyen stabilabb a hátsó rész, hanem arról számolt be, hogy „kanyarodás közben ideges lesz az autó”.

Az újonc versenyző kifejtette, hogy ez a probléma eddig egész évben fentállt számára, és bevallotta, hogy egyszerűen nem illik a vezetési stílusához. „Nagyon nehéz a legjobb csapatokkal harcolni, mivel nekik több leszorítóerejük van, és a több leszorítóerő stabilabb és nagyobb tapadással rendelkező autót biztosít számodra” – mondta az orosz.

„Nyilván próbálunk játszadozni a hátsó felfüggesztéssel, csökkenteni a lengéscsillapítók keménységét és hasonlók.” A csapattárs, Mick Schumacher ezzel szemben látszólag sokkal jobban boldogul a kocsival, és ez a teljesítményén is meglátszik.

„Mindenki tudja, hogy a pilóták eltérő módon vezetnek. Én például szeretem, ha kicsit mozgékonyabb a hátsó fele az autónak, az eleje pedig jobban tapad. Nyikitánál talán nem ez a helyzet. Nem arról van szó, hogy teljesen eltérő irányokba megyünk. Ettől még persze más preferenciáink vannak. Én viszonylag elégedett vagyok most az autóval.”

