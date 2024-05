Steiner: „Nem kell aggódnunk Carlos miatt!”

A spanyol versenyző jövője továbbra is a levegőben lóg, miután kiderült, hogy az idény végén távoznia kell a Ferraritól. Annak kapcsán, hogy Sainznak milyen opciói vannak 2025-re, már sokat beszéltünk, hiszen papíron esélyes lehet az Audinál, a Mercedesnél és akár a Red Bullnál is.

Ezen három lehetőség közül továbbra is az Audi tűnik a legvalószínűbbnek, miközben a Mercedes Max Verstappent próbálja hajszolni. Amennyiben persze a holland esetleg mégis csapatot váltana, akkor a Red Bullnál is felszabadulna egy rendkívül kapós ülés, így most a legtöbb fél kivárásra játszik, miközben mindenki igyekszik tapogatózni is.

„Miután a Red Bull és a Mercedes eldönti, mit akarnak kezdeni a szabadon lévő helyükkel, Carlos könnyedén képbe kerülhet. Carlos persze tudja, hogy a Saubernél tárt karokkal várják őt, ettől függetlenül viszont nem hinném, hogy sietnie kéne az aláírással, amíg nem tudja biztosra, hogy a nagycsapatok ajtaja bezárult” – írta Steiner az F1.com-on.

„Idén már nyert futamot és remek formában van, ezért érthető, ideális esetben miért szeretné, hogy a következő projektje is lehetővé tegye ezt számára. Az ülés, amelyre mindenkinek fáj a foga, a Red Bullé, de őket nem sürgeti senki, hogy döntést hozzanak, mivel Checo [Perez] remek formában van. A Mercedesnek sem kell sietnie.”

„Emiatt pedig Carlos is kivárhat. A végén biztosan nem marad jó ülés nélkül. A kérdés csak az, mennyire lesz jó az az ülés. Az édesapja, idősebb Carlos Sainz, akit nagyon jól ismerek, nagy szerepet fog játszani fia jövőjének meghatározásában. Ő az egyik legeszesebb tárgyaló fél, akit ismerek. Annyira jó. Nézzük meg, hogyan segített Carlosnak az F1-be kerülni.”

„Ő maga két világbajnoki címet szerzett raliban, és megnyerte a híres Dakar-ralit is 60 éves kora felett – mindig jókor van a jó autóban. Segíteni fog tehát fiának, hogy az akkor elérhető legjobb lépésre szánják el magukat. Efelől kétségem sincs, és pontosan ez az, ami miatt nem kell aggódnunk Carlos miatt!” – zárta le a témát Steiner.

Hogy Sainz ténylegesen annyira kényelmes helyzetben van-e, mint azt Steiner állítja, az persze egyáltalán nem biztos, hiszen az Audi állítólag határidőt szabott neki a döntésre, és ha Sainz nem őket választja, akkor könnyedén másik pilóta után nézhetnek.

