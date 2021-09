Steiner nem gondolja, hogy Schumacher és Mazepin viszálya „személyes”

Günther Steiner csapatvezető szerint azért is alakult ki ez az ellentét a két pilótája között, mert szinte kivétel nélkül csak egymás ellen tudnak versenyezni a pályán. A Haasnak idén még nincsen pontja, és ha nem történik valamilyen hatalmas kavarodás egy versenyen, akkor valószínűleg nem is lesz.

A két újonc pedig többnyire egymáson próbálja meg levezetni a feszültséget, és nem elég, hogy a versenypályán is több megkérdőjelezhető manővert mutattak már be egymás ellen, de ezt általában némi odamondogatás is követi a médián keresztül.

Steiner szerint ez igazából annak a következménye, hogy nincsen igazi ellenfelük a mezőnyben. „Nem gondolnám, hogy ez személyes lenne, inkább a körülmények okozzák. Ahogy folyamatosan mondogatom, nincs kivel csatáznunk, ezért ez a küzdelem nagyobb jelentőséget kap.”

„Ha ott lenne még három-négy másik autó, akkor nem látnánk ezt, mert ha hasonlóan kemény manővereket mutatsz be más alakulat versenyzőivel szemben, akkor az nem jelent túl nagy különbséget, ha azonban a márkatársadról van szó, akkor az már majdnem személyes. Én így látom ezt a helyzetet” – magyarázta Steiner.

A szituáció azonban vélhetően nem fog túl sokat változni már idén, ráadásul minden bizonnyal jövőre is ugyanez lesz a felállás az amerikaiaknál, de a csapatvezető reméli, akkor legalább már a középmezőnnyel felvehetik majd a versenyt.

Szerinte nem is kell barátoknak lenniük, de a lényeg, hogy Mazepin és Schumacher is a csapatért dolgozzon. „A munkakapcsolatuk mindig is nyitott volt. Nem igazán érdekel, mit csináltak privátban, hogy barátok vagy sem, de a pályán a csapatért kell menniük.”

„Ha külön beszélünk velük, akkor egyetértenek ezzel, és most azt kell megoldanunk, hogy ugyanez legyen a helyzet, amikor egyszerre vannak a szobában. Most ezen dolgozunk. Sok olyan csapattárs van, akik nem barátok, szóval csak működésre kell bírnunk ezt a kapcsolatot.”

