Steiner: nem érdekel, hogy kerültünk ide, csak meg akarom élni a pillanatot

Gyötrelmes hetek után úrrá lett az eufória a Haas F1 Team tagjain vasárnap, hiszen a csapat kiváló szezonrajtot hozott össze, ráadásul az új szabályoknak megfelelő konstrukciójuk kifejezetten gyorsnak és versenyképesnek tűnt Szahírban.

Az Uralkalival történő szakítás, Nyikita Mazepin kirúgása és a problémákkal tűzdelt tesztidőszak után bátran állíthatjuk, hogy az amerikai istálló szállította a nyitó hétvége egyik legnagyobb meglepetését, Günther Steinert pedig meg is kérdezték arról, mit érez az elmúlt évek szenvedései után.

„Úgy értitek két év sz*rság után? Eszméletlenül örülök a csapatomnak, nemcsak Kevinnek, mindenkinek. Egészen elképesztő, ahogy összezártunk, ha belegondoltok az elmúlt négy hét történéseibe nagyon király érzés megszerezni az ötödik helyet“ - lelkendezett a csapatfőnök.

„Most nem is nagyon érdekel, hogy sikerült ezt összehoznunk, csak meg akarom élni a pillanatot. Nagyon hálás vagyok a csapatnak a kemény munkáért, örülök, hogy ez kifizetődött.“

„Már szombaton tudtuk, hogy jó autónk van, de az eddigi leghosszabb etap, amit sikerült megtennünk egyhuzamban, mindössze 18 kör volt. Ezek után az, hogy mindkét versenyzőnk teljesítette az 57 körös versenyt, kifejezetten nagy dolog.“

„Minden összeállt, nem hibáztunk, minden tökéletesen elő lett készítve a kvalifikáción és a futamon is. Mindenki tette a dolgát és a jó időben hozta meg a jó döntéseket. Összességében, ez egy kitűnő hétvége volt számunkra“ - folytatta Steiner.

A csapatfőnököt arról is faggatták, éreztek-e nyomást amiatt, hogy már a szezonnyitó előtt többen is jó konstrukciónak tartották a Haasét. „Nem, nem volt rajtunk nyomás. Úgy voltunk vele, vágjunk neki a versenynek, aztán lesz, ami lesz.“

„Mit tehettünk volna, ha valami elromlik? Semmit. Csak arra gondoltunk, hogy jó az autónk, és ha itt nem sikerül jó eredményt elérni, akkor majd sikerül jövőhéten. Megnyugtató, hogy van egy stabil alapod, amire építhetsz.“

„Inkább az a fontos, hogy most nyugodtak tudjunk maradni és ne tűzzünk ki irreális célokat. Még 22 verseny van a szezonból és tudjuk jól, nem ez volt az egyetlen esélyünk a pontszerzésre. Sokat kell még tanulnunk a konstrukcióról, készen kell állnunk a dzsiddai hétvégére, ha hibázunk, akkor semmit nem ért az egész.“

„Biztos vagyok benne, hogy az egész szezonban versenyképesek leszünk, ha nem is annyira, mint itt, Bahreinben. Az Alfa Romeo is erősnek tűnik, egyáltalán nem veszem természetesnek a helyünket, továbbra is keményen kell dolgoznunk és fejlesztenünk kell az autót“ - tette hozzá Steiner.

A csapatfőnököt arról is megkérdezték, mit szól ahhoz, hogy jelenleg a harmadik helyet foglalják el a konstruktőri pontversenyben, de természetesen kijelentette, ennek egyelőre semmi jelentősége. „Nem hiszem, hogy ez sokáig így marad, de mindegy is, most hagy élvezzem ki a pillanatot.“

„Azt hiszem, egyelőre távol vagyunk a Mercedestől és ahogy mindig is mondtam, a költségvetési plafon ellenére a Ferrari, a Red Bull és a Mercedes még mindig olyan előnnyel rendelkezik, amelyet egyelőre nem tudunk eltűntetni. Kell még néhány év, hogy elérjük azt a szintet“ - tette hozzá a Haas főnöke.

