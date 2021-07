Steiner nem akar több „brutális” triplahétvégét az F1-ben

A Forma-1 a múlthéten teljesítette az első idei triplahétvégét, miután a kieső Kanadai Nagydíjat végül egy második osztrák versennyel pótolta a Forma-1, azonban a versenynaptár szerint még minimum kétszer triplázni fog a Forma-1 idén.

Az augusztusi nyári szünetet egyből egy belga-holland-olasz kitérő követi majd, de egy igen brutális triplahétvége is létrejött azzal, hogy egymás után következhet majd az orosz, a török és a japán verseny – már ammenyiben nem törlik el a suzukai Japán Nagydíjat.

A szezon végén egy amerikai tripla alakult ki az USA, Mexikó, Brazília részvételével, de a paddockbeli pletykák szerint szinte biztos, hogy Interlagos idén is kikerül majd a naptárból – azt pedig akár még a bahreini külső „ovál” pálya is válthatja, természetesen egy újabb triplát létrehozva Szaúd-Arábiával és Abu-Dhabival.

A Motorsport.com kérdésre, hogy mennyire várják már a Haasnál az újabb triplákat, a csapatfőnök Günther Steiner elismerte, hogy nem igazán.

„El kell ismernem, hogy nem nagyon. Ők is várják már, hogy hazaérjenek a mostani után. Már most is beszéltünk arról, hogy mennyire kemény lesz a maradék három, ami következik.”

Az F1-es csapatok már korábban is jelezték az F1-nek, hogy nem akarnak a jövőben több triplázást, amit azonban nehéz elkerülni úgy, hogy az F1 ragaszkodik az idei 23 versenyhez, a pályák pedig a jobb járványhelyzet javulásában reménykedve minél hátrébb akarják tolni magukat a naptárban.

„Még mindig beszélünk erről, de persze most még itt van a korona, és a versenynaptár változik, de szerintem több dupla hétvége is jobb, mint egy tripla. Jobb lenne, ha folyamatosan dupla versenyek lennének 4 tripla helyett, mert ilyenkor vannak, akik 1 hónapig nem jutnak haza, ami nagyon stresszes. Biztos vagyok benne, hogy a FOM majd foglalkozik az üggyel, de jelenleg a naptár is folyamatosan változik.”

Steiner azt is hozzátette, hogy a legrosszabb helyzet a több időzónát is érintő orosz-török-japán versenyen lesz.

„Az lesz a legkeményebb a különböző időzónák miatt, és akkor ott lesz még a jet lag is. Itt (Ausztriában) mindenki szabadnapot kapott hétfőn, mindenki azt csinálhatott, amit csak akart, de ott ezt az időt ismét repülőn fogják tölteni.”