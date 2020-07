Steiner megvédte Grosjeant Hamilton kritikája után

Kétes visszhangot váltottak ki Lewis Hamilton szavai, aki szerint Romain Grosjean nem tesz eleget a rasszizmus elleni harcban. A brit világbajnok elmondta, hogy az F1 vezetőit is fel fogja keresni az ügyben, mert szerinte nincs kellő felső vezetés a témával kapcsolatban.

Günther Steiner nem volt elragadtatva a hatszoros világbajnok szavaitól, és szerinte mindenki a maga módján fejezi ki, hogyan viszonyul a témához, és megvédte Romain Grosjeant is.

„Mindenkinek a maga döntése, hogy mit csinál, nagyon jól ismerem Romain-t, és biztosan elmondhatom, hogy támogatja ő is ezt, de felmerül az a kérdés is, hogy mennyi ideig kell ezt csinálnunk?”

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

„Megmutattuk a támogatásunkat, és csapatként mi is támogatjuk őt maximálisan, és én személyesen, mint ember is. Mindenkinek a saját döntése, hogyan akarja csinálni ezt, és meddig.”

„Ha valaki úgy dönt, hogy már nem fogja ezt csinálni, az nem jelenti azt, hogy ő többé nem ítéli el a rasszizmust, ezzel is tisztában kellene lenni. Ez egy szabad világ.”

„Mindenkit tisztelek, és tisztelünk is, ahogyan azt tettük eddig is, ahogyan Romain is tette, és innen az ő saját döntése, hogyan folytatja ezt a jövőben.”

Hamilton arról is beszélt a Magyar Nagydíj után, hogy még soha nem vezetett ilyen jó Forma-1-es autót, mint az idei Mercedes.

