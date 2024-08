Steiner megtippelte, ki lesz a Mercedes és a Sauber második versenyzője

A 2025-ös, de részben a 2024-es pilótapiacon is történtek érdekes fejlemények ezen a héten, hiszen Sainz williamses szerződése mellett az is kiderült, hogy Sergio Perez és Daniel Ricciardo is maradhat aktuális csapatánál, legalábbis az idény végéig.

Mindez azt jelenti, hogy már csak három kiadó ülés maradt a következő évre, hiszen a Mercedes, a Sauber/Audi és az Alpine adós még azzal, hogy megnevezze a másik versenyzője kilétét.

Ami a csillagosokat illeti, jó ideje tartja már magát, hogy Andrea Kimi Antonelli lesz a befutó Lewis Hamilton megüresedő helyére, amennyiben Toto Wolff nem tudja valahogy megszerezni Max Verstappent. Erre azonban jelenleg szinte semmi esély nem mutatkozik, így Antonellinek remek esélyei vannak.

A Red Flags podcastben vendégeskedő Steiner is amondó, hogy a 17 éves tini lesz jövőre George Russell csapattársa. „Szerintem Kimi Antonelli megy a Mercedeshez, én így tudom. Kit fog választani a Sauber? Úgy vélem, megtartják Bottast. Audiként a legjobb pilótára van szükséged, ahogy az Alpine-nak is a legjobb pilótára van szüksége.”

„Bottas sok futamot nyert pályafutása során. Jelenleg ezt nem tudja megmutatni, mert az autója nem teszi lehetővé, de ettől függetlenül mindig is jó versenyző volt. Ő és [Nico] Hülkenberg is jó versenyző.” Az Alpine eközben szintén keresi Esteban Ocon utódját, aki 2025-ben már Steiner korábbi csapatánál, a Haasnál fog vezetni.

Az egykori csapatvezető most felfedte, hogy az Alpine tanácsadója, Flavio Briatore állítólag mindenki előtt nyitva tartja az ajtót, tehát nincs kizárva Kevin Magnussen leigazolása sem, miközben Jack Doohan és Mick Schumacher neve is rendszeresen előkerül.

„Interjút készítettünk Flavióval a rajtrácson az RTL részére, és a kollégám megkérdezte őt. »Mindenki versenyben van az ülésért. Mindenki.« Ez volt a válasza, szóval én csak azt tudom ismételni, amit ő mondott. Nekem nincs véleményem. K-Mag [Magnssen] is opció lehet. Ott van nekik Jack Doohan, ott van nekik Mick Schumacher. Schumacherről viszont ne kérdezzenek, különben megkapom a magamét és nem fogok tudni aludni.”

Steiner ezzel természetesen arra utalt, hogy a múltban elég sokat kritizálta a német pilótát, és ő volt az, aki 2022 végén ajtót mutatott neki a Haasnál, ezt követően pedig valódi háború kezdődött a két oldal között.

Szerdai sajtóhírek szerint egyébként az Alpine-nál már meg is van a befutó az Alpine másik ülésére.