Steiner megérti, miért utasították el Andrettiéket a Forma-1-ben

Günther Steinernél kevesen tudják jobban, milyen, amikor új csapatot akar hozni az ember a Forma-1 rajtrácsára. A US F1 nevű projektje anno még befuccsolt, de Gene Haas segítségével már sikerrel járt – csakhogy azóta már nem ő vezeti azt a gárdát.

Így a volt csapatfőnöknek temérdek ideje van médiaszereplésekre, újabban Eddie Jordan és David Coulthard podcastjának, a Formula for Successnek volt a vendége, ahol Jordan felvetette, hogy a Haas és az Andretti egyesült erővel lehetnének az amerikai csapat a bajnokságban. Steiner erre csak annyit mondott, hogy „nem tudja, jó ötlet-e.”

Ezután azonban kifejtette, hogy a korábbi tapasztalatai alapján meg tudja érteni, miért a pénzügyi stabilitás a fontos az ilyen döntéseknél: „Mind ott voltunk a sok nehéz időben, amikor tíz csapatot is nehéz volt a rajtrácson tartani, mert egyszerűen nem volt elég pénz. Szerintem a Forma-1 csak a jelenlegi csapatokat akarja stabilizálni. Én így látom.”

Steiner emellett kiemelte, hogy a Forma-1 nem zárta be teljesen a kaput Andrettiék előtt, akik már most megnyitották az új silverstone-i létesítményüket, ahonnan irányítanák műveleteiket: „Az F1 nem csukta be az ajtót az Andretti előtt, azt mondták, 28-ban, amikor kész a GM, jöjjenek vissza.”

„Szerintem néha megéri türelmesnek lenni. Amikor én kezdtem el befektetőkre vadászni, három év kellett, hogy találjak valakit. Folyamatosan lobbizik az ember, próbál mindenképpen eljutni valahogyan oda és talán nekik is pont ezt kellene csinálniuk.”

