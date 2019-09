Nem ciki, ami Monzában történt az F1-es időmérőn?

Egészen ritka pillanatokkal végződött a monzai időmérő, amelynek mezőnye addig taktikázott, hogy a végén nem tudta megtenni az utolsó gyors kört. Charles Leclerc és Carlos Sainz Jr. csinálta jól, ők a hajrában még javíthattak, ám a többiek annyira tartottak a rossz pozíciótól, hogy inkább a javítás lehetőségéről is lemondtak. A Haas csapatvezetőjét kérdezték a történtekről, az amerikaiak nem voltak érintettek a történtekben, de Günther Steiner megértően állt a többiek viselkedéséhez.

"Q3-ban lenni mindig jó, mindig szeretnél a Q3-ba jutni, és ez nem függ semmitől. Kínában mi is hülyének nézhettünk ki, de persze utólag könnyebb okosnak lenni. Volt akinek működött a taktika, volt, akinek nem. De véletlenül sem hülyéznék le senkit, csak mert kockázatot mert vállalni. Megpróbáltak valamit máshogy, nem jött be" - mondta Steiner, aki mások lehúzása helyett Sainzot dicsérte.

"Sainz nagyon okos volt, azt mondta, hogy ő vállalja a kockázatot, és utólag úgy néz ki, hogy ő a hős, mert a többiek elszúrták. Ha a többiek nem szúrták volna el, akkor mindenki rá mutogatna, hogy elszúrta. Szóval ilyen a verseny, mindenki igyekszik gyorsan gondolkodni, taktikázni, stratégiát kidolgozni. Sakk. Most már persze tudjuk, hogy mi lett volna a jó" - tette hozzá a Haas első embere.

Az amerikaiak első embere szerint a történteknek semmilyen hatása nincs az F1 megítélésére, nem kell az ilyesmit túlértékelni. "Nem, nem hiszem, hogy kínos lenne, azt sem hiszem, hogy olyan sokan meglepődtek, hogy ez történt. Mind elég okosak vagyunk ahhoz, hogy megértsük, miért történt - mondta Steiner. "Ez nem valami rossz dolog, és nagyon sok mást nem is tehetünk az olyan pályákon, mint ez vagy Spa, ahol a húzásnak ilyen nagy szerepe van."

A szombaton történtek után az FIA sokáig vizsgálta az eset körülményeit, amely miatt végül senki sem kapott büntetést, pedig a versenyzők szerint nagyon balesetveszélyes, amikor a pozícióharc során az autók 15-20 km/h-ra csökkentik a sebességüket.

