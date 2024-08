Steiner: Korábban le kellett volna lépnem a Haastól

Továbbra sem képes megbékélni egymással Günther Steiner és a Haas, hiszen egyre másra érik a kritikák a feleket, akik előszeretettel válaszolgatnak a másik kijelentéseire. Ezúttal az egykori csapatvezetőn van a sor, akit az amerikai istálló a tavalyi pocsék év után menesztett.

Mint ismert, 2023-ban hiába állt fel két rutinos pilótával a Haas, végül az utolsó helyen végeztek a konstruktőrök között, így Steinernek mennie kellett. Nem ez volt azonban az egyetlen gyengén sikerült éve a párosnak, ám a szakember szerint nem rajta múlt az alakulat jobb szereplése.

„Megpróbáltam megoldást találni arra, hogy kijussak ebből a gödörből, amelyben voltam” – utalt arra az egykori csapatfőnök a How to Fail with Elizabeth Day című műsorban, hogy a Haas nehéz helyzete a saját önbecsülésére is komoly hatással volt. „Nem fogadták el.”

„Amikor ez megtörtént (a rossz helyezés), úgy voltam vele, hogy nem érdekel. Nem akartam magamra vállalni a felelősséget azért, hogy ott vagyok, ahol a csapat volt. Mert ez nem én voltam. Hanem valami más okból.”

Steiner szerint nem kellett volna ilyen sokáig maradnia a Haas kötelékében, ám rávilágított arra, hogy a Forma-1 annyira vonzó a szakemberek számára, hogy érzett egyfajta nyomást arra vonatkozóan, hogy maradnia kellene

„Azt hiszem, azt tanultam belőle, hogy korábban kellett volna lelépnem” – ismerte el Steiner, aki ma már szakértőként tevékenykedik a Forma-1-ben. „Ha úgy érzed, hogy nincs rendben valami, hallgass az érzéseidre.”

„Volt egy ilyen érzésem, de aztán nyilvánvalóan az F1-ben lenni, szóval az vonzó, mindenkit érdekel, nagy érdeklődést kelt, és szinte félsz, hogy abbahagyod. De aztán, amikor abbahagyod, az valójában jobb A kudarc jót tesz, szerintem, de a kudarccal is óvatosnak kell lenned.”

Eközben Kimi Antonelli egyre közelebb kerül a Forma-1-hez, hiszen sajtóhírek szerint hamarosan ismét autóba ül, hogy megmutassa a benne rejlő tehetséget.