Steiner: „Kis” különbségek vannak a motorok között, a Ferrari is felzárkózott

A 2019-es nyári szünetet követően egy ideig a vörösöké volt az etalonnak számító hajtóegység az F1-ben, de az FIA technikai direktívái révén az előnyük lassan elolvadt, 2020-ban pedig vélhetően az övéké volt már a leggyengébb motor a mezőnyben.

A Ferrari azonban kétséget kizáróan előrelépett az idei szezonra, és ennek köszönhetően újra a középmezőny elejében harcolnak a McLarennel. Steiner pedig úgy véli, hogy a motorgyártók közötti különbségek már nagyon „kicsik”.

„Nem tudom a pontos számokat, de az eltérések igazán kicsik. Nehéz megmondani, hogy kinek van valamivel több vagy valamivel kevesebb motorereje. Szerintem azonban mi is ott vagyunk. Sikerült felzárkóznunk, és még talán más gyártókat is megelőztünk” – utalt ezzel persze a Haas autóját is hajtó Ferrari-motorra.

Az olaszok már elmondták, hogy 2022-re nemcsak a kötelező új autóval fognak előállni, de a motorjukat is áttervezik, még mielőtt életbe lépne a fejlesztési stop. Steiner is tisztában van az új koncepcióval, és reményei szerint a Ferrari az élre ugrik majd annak köszönhetően, ez pedig nyilván a Haasnak is jól jönne.

„2022-re érkeznek majd az újfajta üzemanyagok és persze fejlesztések is, bár még nem vagyok mindennel képben. Mindenkinek változtatnia kell valamin és újraterveznie néhány dolgot. Nem tudom, hogy ki lesz majd elöl. Azt viszont tudom, hogy a Ferrari már egy ideje dolgozik a következő motoron. Szóval remélhetőleg ők lesznek az élen.”

A Haas eközben már teljesen a jövő évre helyezte a hangsúlyt, nem is terveznek további fejlesztéseket a VF-21-re, hiába vannak lemaradva a mezőny végén. A 2020-as riválisaik, a Williams és az Alfa Romeo is előrelépett, és feljöttek a középmezőny végére.

