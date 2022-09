Steiner is haragszik a versenyirányításra az Olasz Nagydíj után

Mick Schumacher éppen a 12. pozícióban haladt a 46. körben, ráadásul jóval frissebb lágy gumikon, mint az előtte lévő Esteban Ocon és Csou Kuan-jü, akik már régebbi keményeken voltak a futam azon szakaszában.

Picivel később azonban az esélyeinek vége lett, amikor Daniel Ricciardo autója a pálya szélén állt meg, ráadásul sebességben, így nem tudták azt rögtön eltávolítani az aszfaltcsíkról. Ennek következtében érkezett is a biztonsági autó, amivel még nem is lett volna baj, ha még a leintés előtt ki is megy a pályáról.

A mentési folyamat azonban több okból is lassan haladt, a mezőny is lassan ért össze a Safety Car mögött, így az újraindításra már nem kerülhetett sor, Steiner és sokan mások nagy bánatára. „Nem hiszem, hogy bármit is kéne mondanom. Lényegében a versenyirányítás kitolt velünk.”

Schumacher is úgy érezte eközben, hogy pontszerző lehetett volna, bár elismerte, hogy a biztonság az első. „Talán sikerülhetett volna, de már sosem tudjuk meg. Ha ez a döntés mindenki biztonságát szolgálja, akkor tiszteletben tartjuk” – mondta a német Sky-nak.

„Figyelembe véve, hogy milyen kevés pályaideje volt, és hogy mennyire voltunk versenyképesek, ő fantasztikus munkát végzett” – nyilatkozta még Steiner versenyzője kapcsán.

Schumacher is azon a véleményen van, hogy a körülményekhez képest jól teljesítettek, mivel előzetesen sem vártak sokat az olasz helyszíntől. „Jobbak voltunk, mint vártuk. Tudtuk, hogy a futamon gyorsabbak lehetünk, de az, hogy ilyen sokáig képesek voltunk versenyben maradni a közepeseken, jót tett a stratégiánknak.”

„Ezek után a lágyakra váltottunk, és sokkal gyorsabbak voltunk, mint a többiek. Ezt biztató volt látni. Sajnos azonban semmit sem viszünk magunkkal a futamról.”

