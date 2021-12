Steiner idei káromkodási listája elég rövidre sikerült

A Haas csapata alacsony elvárásokkal kezdte meg a 2021-es szezont, mivel autójukat lényegében egyáltalán nem fejlesztették tavalyhoz képest, ráadásul egy teljesen újonc pilótapárossal vágtak neki a küzdelmeknek.

Az amerikaiak lényegében mindent 2022-nek szenteltek alá, így nem volt rajtuk akkora nyomás, hogy jó eredményeket érjenek el, mivel a forrásaik is limitáltak voltak. Így pedig Steiner vérnyomása is alacsonyabb maradt, és nem is káromkodta végig az évet.

A Drive to Survive sokat tett hozzá ahhoz, hogy a csapatfőnökről kialakuljon ez a kép, mivel gyakran láthattuk és hallhattuk őt, ahogyan éppen két korábbi pilótáját Romain Grosjeant és Kevin Magnussent szapulja valamilyen formában.

Egy online kérdezz-felelek során Steiner megkapta azt a kérdést, hogy hogy áll idén a káromkodások terén, ő viszont megerősítette, hogy egészen nyugodtan viselte ezt a szezont, mivel nem kellett nagyon izgulnia az eredmények miatt.

„Idén nem káromkodtam annyit. Próbáltam viselkedni, és nem volt okom arra, hogy ne tegyem! A listám most üres lényegében, de jövőre remélhetőleg ismét hosszú lesz, ami azt jelentené, hogy a pontokért harcolunk.”

A Haas most csak tényleg abban tud reménykedni, hogy a 2022-es szabályokra való korai átállás megéri majd számukra, mert egy mostanihoz hasonló újabb év már nem biztos, hogy bele fog férni, és vélhetően Gene Haas csapattulajdonos sem lenne túl boldog. Ha tehát Steinert sokat halljuk majd kiabálni és káromkodni, akkor tudjuk, hogy valamit jól csináltak.

