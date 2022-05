Steiner: hol marad a vasárnapi napfény?

2019 óta először került be mindkét Haas a Q3-ba szombaton, a versenyen azonban nem tudták tartani a jó formát. Kevin Magnussen már az első körben tönkretette futamát, Mick Schumacher pedig a jó kezdés ellenére is csak 14. lett, mivel nála a két kiállást választották, ami a rosszabbik taktikának bizonyult vasárnap.

A barcelonai csalódás pedig a miamit követte, ahol szintén lehetett volna esélyük a pontszerzésre, de akkor az utolsó körökben mindkét pilóta balesetbe keveredett. Magnussen a bahreini szezonnyitón még ötödik lett, azóta viszont csak két további kilencedik helyet sikerült összehozniuk.

Még több F1 hír: Ötvenöt figyelmeztetést szórtak ki a versenybírók a barcelonai időmérőn

„Nem esik jól az ilyesmi, mert ezek elvesztett lehetőségek. Az autónak jó a tempója, mert a nyolcadik és tizedik helyre kvalifikáltunk, tehát valamikor muszáj lenne pontokat is szereznünk” – nyilatkozta Steiner a Motorsport.com-nak.

„Kihagyott lehetőségek, pár balszerencsés biztonsági autó, és ezekből egy idő után frusztráció lesz. Persze nem tragikus a helyzetünk, csak szükségünk lenne némi napfényre vasárnap is.” A csapatvezető azt is elismerte, hogy Magnussen életét megnehezítették a futamon az elnyújtott etapokkal.

„Kár, hogy már rögtön a 4-es kanyarban jött az az incidens. Lewis szerintem kicsit alulkormányzott volt és ennyi elég is volt az ütközéshez. A stratégia pedig nyilván nem működött, de nem volt mit veszítenünk. Megpróbáltunk valami eltérőt, de egyébként sem eredményezett volna különbséget.”

„Sokkal később jött ki, mint Lewis, mert lassabban kellett visszajönnie a bokszba. Utána megpróbáltuk az egy kiállást. Lényegében persze kettő volt, de az első cserét az első kör után csináltuk. Feltettük neki a kemény keveréket, hátha működik, de végül nem ez történt.”

Steiner a végén még azt is elismerte, hogy Schumachernek is háromszor kellett volna cserélnie. „Már késő volt. Talán még három kiállással is nehéz lett volna pontot szereznie, de mindenképpen több esélyünk lett volna.”

Most csak abban reménykedhetnek, hogy Monacóban erősek lesznek az időmérőn, azt pedig valahogy végre át tudják majd menteni vasárnapra is.

