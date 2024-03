Steiner: „Hiba” volt, hogy a Haas gyenge elvárásokkal kezdte a 2024-es évet

Miután átvette Steiner helyét, az újdonsült csapatvezető, Ajao Komacu elmondta, hogy az év elején ne számítsunk sokra a Haastól, mivel minden bizonnyal a mezőny végén lesznek azok után, hogy az új autójuk munkálataival leálltak egy időre a 2023-as fejlesztések miatt.

A csapat eddig ugyanakkor bőven az elvárásokon felül teljesített 2024-ben, hiszen az előző két futamot is pontszerzéssel zárták, aminek köszönhetően jelenleg a hetedik helyet foglalják el a bajnokságban a pont nélkül álló Williams, Alpine és Sauber előtt.

A továbbra is viszonylag erősnek mondható egykörös tempójuk mellett a csapat pedig leginkább annak örülhet, hogy látszólag sikerült megoldaniuk az őket évek óta sújtó gumikezelési gondok legnagyobb részét, így pedig már a futamokon is van keresnivalójuk a középmezőnyben.

Steiner ugyanakkor amondó, hogy a szélcsatornás adatok alapján a Haas erős évkezdése nem lehet túl nagy meglepetés, és szerinte nem is volt helyes, hogy annyira alacsony elvárásokkal indultak neki az idei szezonnak.

„Jó munkát végeztek, és én mindig is azt mondtam Gene Haasnak, hogy igazam volt annak kapcsán, ahol most tartanak, mivel ismertem a szélcsatornás számokat. Úgy vélem, az elején direkt csökkentették az elvárásokat, hogy legyen egy kifogásuk, mert így végül jobban teljesítenek, mint arra bárki is számított. Szerintem ez viszont helytelen.”

„Véleményem szerint ez az egész nem erről az évről szól, hanem a középtávú célokról. Évről évre haladhatsz, és mindig mondhatod azt, hogy »óh, rosszak vagyunk«, aztán meg jobban teljesítesz, mint mondtad.” Miközben Steiner nem akarta a saját számlájára írni a Haas idei javulását, dicsérő szavakkal illette a korábbi technikai igazgatójukat, Simone Restát, aki azóta már a Mercedeshez került.

„Nem azt mondom, hogy én; azt mondom, hogy a csapat és Simone Resta végzett jó munkát, mivel az autó már tavaly elkészült, azelőtt, hogy eljöttem volna. Az autó már készen volt, csak az összerakása zajlott.”

Steiner ennek ellenére nem neheztel volt csapatára azért, mert távoznia kellett, és örül annak, hogy azoknak az embereknek, akikkel évekig együtt dolgozott, most végre némi sikerélményben lehet részük. „Nagyon örülök annak, hogy a csapat pontokat szerez, mivel kedvelem őket, sok ember már a kezdetektől ott van, szóval nincsenek rossz érzéseim emiatt.”

„Nagyon is boldog vagyok, amikor pontot szereznek, mert tudom, hogy az olaszországi technikai csapat jó munkát végzett tavaly. Rendkívül keményen dolgoztak azért, hogy előálljanak ezzel az autóval. Azt pedig csak az idő mondja majd meg, mi lesz a jövőben” – zárta gondolatát Steiner, aki idén TV-s szakértőként tevékenykedik az F1-ben, nemrég pedig egy új szerepet is kapott.