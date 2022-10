Steiner: három amerikai futam „még mindig nem elég”

2023-ban Las Vegas is csatlakozni fog a naptárhoz a szezon utolsó előtti viadalaként, így Austinnal és Miamival együtt már három versenyt fognak rendezni az országban, amire 1982 óta nem volt példa.

Austin már 2012 óta tagja a programnak, és most rendezik a tizedik ottani futamot, miközben Miami idén tartotta első nagydíját, melyet Max Verstappen tudott megnyerni. Az F1 népszerűsége pedig az utóbbi években jelentősen megugrott, így nem csoda, hogy a széria vezetői igyekeznek is kihasználni ezt.

Miközben sokan már a három versenyt is túlzásnak érezhetik, addig Steiner azon a véleményen van, hogy még több amerikai futamra lenne szükség. „A Circuit of the Americas (COTA) szerintem a keményvonalas rajongók helye. Már tíz éve szerepelnek a programban, mindenki szívesen megy oda. Remek pálya, remek esemény, remek város.”

„Miami az Miami. Rengeteg ember volt ott idén vagy talán még annál is több. Az is csodálatos futam, de eltérő, inkább egy fesztiválra hasonlít. Azt nem tudom, Las Vegas milyen lesz, de biztosan óriási. Mindig figyelembe kell venni, hogy az Egyesült Államok egy nagy ország és a három verseny még mindig nem elég véleményem szerint.”

„Mindenki megtalálja a maga versenyét, és mindegyik rendezvény valami egyedit tud kínálni. A mostani kettő már jó munkát végzett, és Las Vegas is biztosan jó munkát fog végezni.”

Most Austinon a sor a hétvégén, ahol tavaly rekordszámú néző látogatott ki, és vélhetően idén újabb rekorddöntésre lehet számítani. Steiner a COTA igazgatóját, Bobby Epsteint méltatta, amiért olyan kiváló munkát végzett az utóbbi időszakban.

„Amikor először rendeztek futamot Austinban, az valami teljesen új volt még. A Forma–1 előtte hosszú ideig nem volt az Államokban, és sokan kételkedtek abban, hogy ezúttal működni fog. Bobby Epsteinnek köszönhetően azonban most már az egyik közönségkedvenc helyszín.”

„Nehéz lenne az F1-et elképzelni Austin nélkül. Igazi klasszikussá vált. Sokat adott a nézőknek, akik egy remek eseményt tekinthetnek meg, idén is 400 ezer embert várnak, a világ többi része szempontjából pedig ez egy remek verseny az Államokban” – méltatta az austini futamot a Haas csapatvezetője.

