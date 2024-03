Steiner: ha rajtam múlna, én helyet biztosítanék Bearmannek a mezőnyben

A brit pilóta pole pozíciót szerzett az F2-esek mezőnyében, mielőtt érkezett volna a Ferrari hívása, hogy neki kell helyettesítenie Sainzot, mivel a spanyolnak vakbélműtéten kell átesnie. És hiába volt csak egyetlen szabadedzése a felkészülésre, Bearman így is csak hajszállal maradt le a Q3-ról az időmérőn, a futamon pedig a 11. helyről indulva végül hetedik lett.

Lényegében mindenki, aki nyilatkozott róla, megdicsérte a 18 éves versenyzőt, és nem volt ezzel másként Steiner sem, aki a Forma–1 hivatalos oldalán a következőket írta: „A Dzsiddában mutatott teljesítménye alapján, és amit korábban láttam tőle a Haasnál, én adnék neki F1-es ülést.”

„Persze ez a körülményeken is múlik, és hogy milyen helyek elérhetőek. Ehhez látni kéne az egész pilótapiacot, de mindenképpen a jelöltek között lenne. Persze nem 100 százalék, hogy sikeres lesz. Továbbra is kockázatot jelent. Az viszont, ahogyan a kvalifikáción és a versenyen ment, megmutatja, hogy a kockázat jóval kisebb.”

Steiner ezen megjegyzései egyébként erős kontrasztban vannak néhány korábbi kijelentésével, amikor arról beszélt, hogy nem szívesen alkalmazna ismét újoncokat, miután Nyikita Mazepin és Mick Schumacher is pórul járt a Haasnál. Ettől függetlenül most úgy véli, Bearman akár a riválisoknál is kapós lehet, nem csak a Haasnál vagy a Ferrarinál.

„A lehetséges munkaadók szemében az a teljesítmény számos aggályt eloszlathatott azzal kapcsolatban, mire lehet képes. Bearman most jó helyzetben van, mivel a szezon végén sok pilótának jár le a szerződése, szóval ezt akár ki is használhatja. Nem mehet bárhová, ahová csak szeretne, de azért egynél több lehetőség áll a rendelkezésére.”

„Szerződése van a Ferrarival, de nem tudom, meddig szól. Ha valakit érdekelné, akkor annak a Ferrarival kell egyeztetnie, hogy milyen opciók vannak. Persze a saját csapatodnál is körbe kell nézned. Őt akarod leigazolni, vagy elégedett vagy a jelenlegi versenyzőkkel?”

„Úgy vélem viszont, hogy az elmúlt heti teljesítménye miatt sok csapat proaktívan próbálja majd őt megkörnyékezni. Mindenki látja benne a potenciált, szóval jó esélye van arra, hogy jövőre helyet kapjon a mezőnyben” – vélekedett Steiner Bearman kapcsán.

A BBC nemrég arról számolt be, hogy tudomásuk szerint máris négy istálló érdeklődik a fiatal brit iránt.